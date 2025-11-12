Governo do Estado inicia coletas para análise da qualidade da água em balneários

O governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), emitirá boletins semanais sobre a qualidade da água em 96 praias e balneários de 45 municípios durante a temporada 2025/2026. O Projeto Balneabilidade, que determina se um local está próprio ou impróprio para banho, será realizado pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam).

Boletins serão divulgados entre 12 de dezembro de 2025 e 27 de fevereiro de 2026. A novidade é a inclusão de três pontos a mais em relação à temporada passada. A Lagoa Rondinha, no município de Balneário Pinhal; o Parque Náutico, em Capão da Canoa; e o Balneário Klérfim Cardoso, de Piratini, foram incluídos nas análises.

O Projeto Balneabilidade é realizado anualmente, desde 1979, e integra a Operação Verão Total, uma iniciativa desenvolvida pelo governo do Estado.

Parceria nas análises

As primeiras amostras foram coletadas na segunda-feira (10/11) e na terça (11/11). As coletas e análises das águas para o período do veraneio serão realizadas pela Fepam e pela Sema nos balneários oceânicos do Litoral Norte, pelo Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep) nos balneários da Praia do Laranjal, e pela Corsan/Aegea nos demais balneários interiores e oceânicos do Estado.

Outra novidade na temporada é que o projeto incluiu o monitoramento de cianobactérias em três pontos já monitorados: nas praias da Barrinha, em São Lourenço do Sul, e da Picada, em Barra do Ribeiro, além de Arambaré. Prossegue o monitoramento de cianobactérias em dois pontos de Tapes, na Lagoa do Peixoto, em Osório, e em oito pontos de Pelotas.

Ainda em Barra do Ribeiro, será alterado o local de monitoramento, sob demanda apresentada pela comunidade local. O serviço deixa de coletar água no Recanto das Mulatas, passando a verificar a qualidade da Praia da Picada, ambiente com grande concentração de banhistas no verão e com infraestrutura de banheiros e serviços.

Classificação e divulgação

As coletas serão realizadas semanalmente e atendem às determinações das resoluções 274/2000 e 357/2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). A partir da quinta semana de monitoramento, será possível determinar a condição de balneabilidade em cada ponto, demonstrando a capacidade do corpo hídrico de propiciar banho recreativo e prática de atividades esportivas sem risco de danos à saúde e ao meio ambiente.

Durante as primeiras semanas de monitoramento, os usuários verificarão nas praias as placas com adesivo “em análise”, na cor laranja. A divulgação dos resultados ocorrerá nas sextas-feiras, pelos canais de comunicação da Fepam e nos próprios balneários, onde houver placas para a divulgação.

Municípios com monitoramento:

Alegrete

Arambaré

Arroio do Sal

Arroio Grande

Balneário Pinhal

Barra do Ribeiro

Cacequi

Cachoeira do Sul

Candelária

Capão da Canoa

Cerrito

Cidreira

Cristal

Dom Pedrito

General Câmara

Imbé

Jaguari

Manoel Viana

Mata

Mostardas

Nova Palma

Osório

Palmares do Sul

Pedro Osório

Pelotas

Restinga Seca

Rio Grande

Rio Pardo

Rosário do Sul

Santa Maria

Santa Vitória do Palmar

Santiago

Santo Antônio da Patrulha

São Francisco de Assis

São Jerônimo

São José do Norte

São Lourenço do Sul

São Vicente do Sul

Tapes

Tavares

Torres

Tramandaí

Viamão

Xangri-lá

Piratini