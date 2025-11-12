Quarta, 12 de Novembro de 2025
16°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo do Estado inicia coletas para análise da qualidade da água em balneários

O governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), emitirá boletins semanais sobre a qualidade da água ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
12/11/2025 às 14h33
Governo do Estado inicia coletas para análise da qualidade da água em balneários
Monitoramentoé realizado por servidores da Fepam/Sema e instituições parceiras -Foto: Divulgação Ascom/Sema

O governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), emitirá boletins semanais sobre a qualidade da água em 96 praias e balneários de 45 municípios durante a temporada 2025/2026. O Projeto Balneabilidade, que determina se um local está próprio ou impróprio para banho, será realizado pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam).

Boletins serão divulgados entre 12 de dezembro de 2025 e 27 de fevereiro de 2026. A novidade é a inclusão de três pontos a mais em relação à temporada passada. A Lagoa Rondinha, no município de Balneário Pinhal; o Parque Náutico, em Capão da Canoa; e o Balneário Klérfim Cardoso, de Piratini, foram incluídos nas análises.

O Projeto Balneabilidade é realizado anualmente, desde 1979, e integra a Operação Verão Total, uma iniciativa desenvolvida pelo governo do Estado.

Parceria nas análises

As primeiras amostras foram coletadas na segunda-feira (10/11) e na terça (11/11). As coletas e análises das águas para o período do veraneio serão realizadas pela Fepam e pela Sema nos balneários oceânicos do Litoral Norte, pelo Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep) nos balneários da Praia do Laranjal, e pela Corsan/Aegea nos demais balneários interiores e oceânicos do Estado.

Outra novidade na temporada é que o projeto incluiu o monitoramento de cianobactérias em três pontos já monitorados: nas praias da Barrinha, em São Lourenço do Sul, e da Picada, em Barra do Ribeiro, além de Arambaré. Prossegue o monitoramento de cianobactérias em dois pontos de Tapes, na Lagoa do Peixoto, em Osório, e em oito pontos de Pelotas.

Ainda em Barra do Ribeiro, será alterado o local de monitoramento, sob demanda apresentada pela comunidade local. O serviço deixa de coletar água no Recanto das Mulatas, passando a verificar a qualidade da Praia da Picada, ambiente com grande concentração de banhistas no verão e com infraestrutura de banheiros e serviços.

Classificação e divulgação

As coletas serão realizadas semanalmente e atendem às determinações das resoluções 274/2000 e 357/2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). A partir da quinta semana de monitoramento, será possível determinar a condição de balneabilidade em cada ponto, demonstrando a capacidade do corpo hídrico de propiciar banho recreativo e prática de atividades esportivas sem risco de danos à saúde e ao meio ambiente.

Durante as primeiras semanas de monitoramento, os usuários verificarão nas praias as placas com adesivo “em análise”, na cor laranja. A divulgação dos resultados ocorrerá nas sextas-feiras, pelos canais de comunicação da Fepam e nos próprios balneários, onde houver placas para a divulgação.

Municípios com monitoramento:

  • Alegrete
  • Arambaré
  • Arroio do Sal
  • Arroio Grande
  • Balneário Pinhal
  • Barra do Ribeiro
  • Cacequi
  • Cachoeira do Sul
  • Candelária
  • Capão da Canoa
  • Cerrito
  • Cidreira
  • Cristal
  • Dom Pedrito
  • General Câmara
  • Imbé
  • Jaguari
  • Manoel Viana
  • Mata
  • Mostardas
  • Nova Palma
  • Osório
  • Palmares do Sul
  • Pedro Osório
  • Pelotas
  • Restinga Seca
  • Rio Grande
  • Rio Pardo
  • Rosário do Sul
  • Santa Maria
  • Santa Vitória do Palmar
  • Santiago
  • Santo Antônio da Patrulha
  • São Francisco de Assis
  • São Jerônimo
  • São José do Norte
  • São Lourenço do Sul
  • São Vicente do Sul
  • Tapes
  • Tavares
  • Torres
  • Tramandaí
  • Viamão
  • Xangri-lá
  • Piratini

Texto: Ascom
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Meio ambiente Há 42 minutos

Governo emite licenças ambientais para ampliação industrial em Carlos Barbosa e para construção de oceanário em Gramado

O governo do Estado, por meio da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), vinculada à Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), ...

 Ações para o meio ambiente no Estado serão destacadas na conferência -Foto: Igor de Almeida/Ascom Sema
Meio ambiente Há 2 dias

Governo do Rio Grande do Sul amplia protagonismo na COP30, em Belém

O governo do Rio Grande do Sul terá uma participação estratégica na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), realizada a pa...

 Secretária Marjorie reforçou importância de ações efetivas para o bioma Pampa -Foto: Vanessa Trindade/Ascom Sema
Meio ambiente Há 7 dias

Governo Leite reforça cooperação pelo clima em reunião com Consórcio Brasil Verde e Aliança Verde Argentina

A última agenda do governo do Estado no Fórum de Líderes Locais – que ocorre no Rio de Janeiro (RJ) e antecede a COP30 – foi uma reunião, nesta qua...

 Governador Eduardo Leite apresenta ações climáticas do Estado em encontro internacional no Rio de Janeiro -Foto: Divulgação LLF
Meio ambiente Há 1 semana

Leite apresenta ações de reconstrução e transição energética do RS em reunião com secretário-executivo da ONU para o clima

O governador Eduardo Leite representou o Brasil, na manhã desta quarta-feira (5/11), em reunião com o secretário-executivo da Convenção-Quadro das ...

 Em sua fala, Leite destacou ações do Plano Rio Grande para reconstrução do Estado -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Meio ambiente Há 1 semana

Leite defende protagonismo de Estados e municípios na ação climática global em encontro pré-COP30 no RJ

O governador Eduardo Leite está no Rio de Janeiro para participar de uma série de atividades do Fórum de Líderes Locais (Local Leaders Forum – LLF)...

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 20°
19° Sensação
1.58 km/h Vento
96% Umidade
100% (12.79mm) Chance chuva
05h37 Nascer do sol
19h01 Pôr do sol
Quinta
25° 16°
Sexta
27° 16°
Sábado
25° 17°
Domingo
24° 18°
Segunda
19°
Últimas notícias
Receita Estadual Há 11 minutos

Mais de 3 mil empresas poderão ser excluídas do Simples Nacional se não regularizarem débitos no Rio Grande do Sul
Câmara Há 11 minutos

Mulheres na COP30: deputadas detalham propostas de enfrentamento à crise climática
Educação Há 12 minutos

PND 2025: Inep divulga resultado dos pedidos de reaplicação da prova
Senado Federal Há 27 minutos

CRE aprova tratado que protege dados sensíveis entre Brasil e Eslovênia
Tecnologia Há 42 minutos

Alergia alimentar na infância demanda manejo nutricional

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,29 +0,45%
Euro
R$ 6,14 +0,44%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 569,105,30 -1,33%
Ibovespa
157,262,33 pts -0.31%
Mega-Sena
Concurso 2939 (11/11/25)
22
31
33
37
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6876 (11/11/25)
01
11
17
22
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3536 (11/11/25)
01
03
04
06
07
08
09
10
11
15
16
17
18
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2847 (10/11/25)
00
05
07
13
20
23
25
26
27
43
44
48
51
55
70
71
72
73
82
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2884 (10/11/25)
06
08
20
34
40
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias