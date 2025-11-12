Quarta, 12 de Novembro de 2025
16°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão aprova projeto de incentivo ao setor cacaueiro brasileiro

Projeto de lei irá a sanção presidencial

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
12/11/2025 às 11h38
Comissão aprova projeto de incentivo ao setor cacaueiro brasileiro
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 4107/19 , do Senado, que estabelece medidas de incentivo ao setor cacaueiro brasileiro. O texto inclui investimento em pesquisa, aprimoramento na cadeia produtiva e estímulo ao consumo de chocolate, inclusive na merenda escolar.

O projeto também define as estratégias para políticas públicas no setor, como a criação de um fundo nacional para pesquisa, extensão agrícola e promoção do cacau. Além disso, prevê uma linha de crédito pública para produtores de cacau.

A Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac), órgão vinculado ao Ministério da Agricultura, terá novas responsabilidades, incluindo o planejamento estratégico quinquenal para o setor.

O relator, deputado Paulo Magalhães (PSD-BA), recomendou a aprovação da proposta. “Investir na modernização da Ceplac e em práticas de cultivo sustentáveis, como os sistemas agroflorestais, é fundamental para garantir a competitividade e a resiliência da cacauicultura nacional”, afirmou.

Já aprovado pelos senadores e pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara , o projeto, que tramita em caráter conclusivo, irá à sanção presidencial, a menos que haja pedido para que seja analisado pelo Plenário.

A proposta altera a Lei 13.710/18 , que instituiu a Política Nacional de Incentivo à Produção de Cacau de Qualidade. Atualmente, o Brasil ocupa a sexta posição entre os maiores produtores de cacau do mundo. A produção está concentrada, principalmente, nos estados do Pará e da Bahia.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Câmara Há 46 minutos

Comissão aprova proposta que cria 82 cargos de juiz em tribunal federal

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 8132/14 , do Superior Tribunal de Justi...

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Comissão aprova proposta que cria 474 cargos efetivos na Justiça Eleitoral

A proposta poderá seguir para o Senado, salvo se houver recurso para análise no Plenário da Câmara

 Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Projeto estabelece descontos na conta de luz para doentes crônicos

Para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Câmara dos Deputados pode analisar hoje projeto do marco legal do combate ao crime organizado

Parlamentares buscam um texto de consenso para o projeto, também conhecido como PL Antifacção

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 12 horas

Saiba mais: projeto aprovado prevê duplo grau de julgamento administrativo em questões fiscais

Proposta estabelece novas regras para o processo administrativo tributário

Tenente Portela, RS
19°
Chuvas esparsas
Mín. 16° Máx. 20°
19° Sensação
2.24 km/h Vento
96% Umidade
100% (12.79mm) Chance chuva
05h37 Nascer do sol
19h01 Pôr do sol
Quinta
25° 16°
Sexta
27° 16°
Sábado
25° 17°
Domingo
24° 18°
Segunda
19°
Últimas notícias
Crise social Há 4 minutos

Vereador denuncia abandono de mãe de criança autista em Tenente Portela
Tecnologia Há 8 minutos

PMEs aceleram digitalização e inovação até 2026
Planejamento Há 8 minutos

Governo apresenta Projeto de Lei Orçamentária Anual 2026 e reforça compromisso com reconstrução e equilíbrio fiscal
Economia Há 22 minutos

COP30 reforça importância do debate sobre justiça climática
Senado Federal Há 22 minutos

Seif critica COP 30 e diz que governo é submisso a agenda ambiental estrangeira

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,29 +0,39%
Euro
R$ 6,12 +0,20%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 588,042,18 +2,01%
Ibovespa
157,690,69 pts -0.04%
Mega-Sena
Concurso 2939 (11/11/25)
22
31
33
37
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6876 (11/11/25)
01
11
17
22
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3536 (11/11/25)
01
03
04
06
07
08
09
10
11
15
16
17
18
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2847 (10/11/25)
00
05
07
13
20
23
25
26
27
43
44
48
51
55
70
71
72
73
82
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2884 (10/11/25)
06
08
20
34
40
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias