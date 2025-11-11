Câmara aprova criação da Política de Atenção Integral à Saúde do Homem; acompanhe

A Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que cria uma política e uma semana nacional para ações em prol da atenção à saúde do homem. A proposta será enviada ao Senado.

De autoria dos ex-deputados Jorge Silva (ES) e Sérgio Vidigal (ES), o Projeto de Lei 6011/16 foi aprovado nesta terça-feira (11) na forma de um substitutivo da relatora, deputada Laura Carneiro (PSD-RJ).

Segundo o texto, a Política de Atenção Integral à Saúde do Homem será instituída no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), devendo ser implementada e mantida pelas diversas instâncias gestoras do SUS em caráter permanente.

Entre outras ações, essa política deverá conter aquelas relacionadas à prevenção, à detecção precoce, ao diagnóstico e ao tratamento de doenças e agravos à saúde que acometam exclusiva ou predominantemente a população masculina, como câncer de próstata.

Novembro Azul

A semana prevista pelo texto será realizada durante o mês de novembro (Novembro Azul) e dedicada a ações de prevenção ao câncer de próstata e de promoção da saúde do homem.

Nessa semana, deverão ser realizadas ações educativas e preventivas para esclarecer esse público sobre o câncer de próstata e outras doenças que atingem principalmente a população masculina. Poderão ainda ser realizados mutirões de diagnóstico e de tratamento dessas enfermidades.

Para chamar a atenção do público, prédios públicos serão iluminados na cor azul.

