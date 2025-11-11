Câmara aprova cadastro sobre pessoas com deficiência para subsidiar políticas públicas de saúde; acompanhe

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (11) projeto de lei que prevê cadastramento e coleta de informações sobre as pessoas com deficiência para subsidiar a elaboração de políticas públicas e programas de atenção à saúde para esse público. O texto segue para o Senado.

De autoria da deputada falecida Amália Barros, o Projeto de Lei 981/24 foi aprovado na forma de um substitutivo da Comissão de Saúde, relatado pela deputada Dra. Alessandra Haber (MDB-PA).

Segundo o texto, o módulo de cadastramento e coleta dessas informações será implantado no âmbito da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS). Segundo a Lei 8.080/90 , a rede é coordenada pelo Ministério da Saúde em articulação com os níveis estaduais e municipais do Sistema Único de Saúde (SUS).

O substitutivo aprovado determina que seja seguida a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) a fim de proteger o sigilo de dados médicos dos pacientes cadastrados.

