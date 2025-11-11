Comissão aprova projeto que prioriza infraestrutura de comunicação em áreas de desastre

A Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que prioriza a instalação de infraestrutura de telecomunicações nas áreas afetadas por desastres e situações de emergência, para apoio às equipes de resgate, às autoridades e à população.

O texto aprovado é a versão do relator, deputado Daniel Agrobom (PL-GO), para o Projeto de Lei 4893/24 , do deputado Amom Mandel (Cidadania-AM). O relator fez ajustes na redação, mantendo os objetivos da iniciativa original.

Novas regras

O substitutivo aprovado altera a Lei Geral das Antenas , que define regras gerais para implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações. Essa norma trata ainda da expansão da internet banda larga.

Conforme o texto aprovado, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) deverá regulamentar a futura lei. Entre outros pontos, a Anatel deverá considerar:

os procedimentos para instalar e operar infraestrutura de telecomunicações emergenciais, em caráter temporário e prioritário, nos termos do plano de contingência aprovado pela Defesa Civil;

as responsabilidades das empresas de telecomunicações e a forma de articulação com órgãos públicos; e

os mecanismos de incentivo às prestadoras de telecomunicações que comprovarem o cumprimento das obrigações.

Eventos extremos

“A experiência recente de eventos extremos no Brasil demonstra que a ausência de conectividade agrava danos, dificulta o acesso a rotas de fuga e compromete a logística de assistência às comunidades atingidas”, argumentou Daniel Agrobom.

“Em situações de crise, a comunicação torna-se um elemento crucial para a coordenação de ações de resgate, socorro e assistência à população afetada”, acrescentou Amom Mandel, autor da versão original.

Próximos passos

O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pelas comissões de Comunicação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, terá de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.