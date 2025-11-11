Comissão debate avanço do crime organizado no Brasil

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta quarta-feira (12) sobre o avanço do crime organizado no Brasil.

O debate atende a pedido do deputado Coronel Meira (PL-PE), e está marcado para as 17 horas, em plenário a ser definido.

Segundo o deputado, o objetivo é discutir os caminhos que o país precisa adotar para enfrentar o crime organizado e construir propostas que devolvam ao Estado a autoridade sobre o território nacional.

"Facções criminosas e milícias desafiam diariamente o Estado brasileiro, afrontando as autoridades constituídas e buscando ocupar espaços que pertencem à lei e à cidadania", diz.

"A realização de uma audiência pública não trata apenas de discutir ajustes na legislação, mas de reafirmar o compromisso do Parlamento com a proteção da população brasileira e com a defesa intransigente da lei e da ordem", acrescenta.