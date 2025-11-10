Hugo Motta defende união institucional contra o crime organizado

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta segunda-feira (10), que "o momento é de união das instituições contra o crime organizado". A declaração foi feita por meio de suas redes sociais, após reunião no Supremo Tribunal Federal (STF) com o ministro Alexandre de Moraes; com o procurador-geral da República, Paulo Gonet; e com os 27 procuradores de estado do País.

Segundo Motta, a pauta do encontro foi a segurança pública.

No final de semana, o presidente da Câmara disse que segurança pública é uma pauta suprapartidária e uma urgência nacional. Ele reforçou que o projeto do Poder Executivo que cria o marco legal do combate ao crime organizado ( PL 5582/25 ) terá um debate amplo e transparente no Plenário da Casa.

