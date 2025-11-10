Segunda, 10 de Novembro de 2025
12°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão mista vota nesta terça-feira a MP do Plano Brasil Soberano

Plano prevê socorro a empresas prejudicadas pelo tarifaço imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
10/11/2025 às 18h49
Comissão mista vota nesta terça-feira a MP do Plano Brasil Soberano
Bruno Spada / Câmara dos Deputados

A comissão mista responsável por analisar a medida provisória que institui o Plano Brasil Soberano ( MP 1309/25 ) realiza nesta terça-feira (11) reunião para votação do relatório, às 15 horas, no plenário 6 da ala Nilo Coelho, no Senado.

Editada em agosto, a medida provisória tem o objetivo de socorrer as empresas prejudicadas pelas tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a produtos brasileiros.

Entre as iniciativas previstas na MP estão a abertura de uma linha de crédito de R$ 30 bilhões para exportadores, mudanças nas regras do seguro de crédito à exportação e a prorrogação da suspensão de tributos.

A comissão mista é presidida pelo deputado Cezinha de Madureira (PSD-SP). O relator é o senador Fernando Farias (MDB-AL).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Comissão aprova projeto que reforça garantia de locadores com caução registrada em imóvel

Proposta passou pela CCJ da Câmara e poderá seguir direto para o Senado

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Hugo Motta defende união institucional contra o crime organizado

Declaração foi feita após reunião no STF que debateu segurança pública

 Marina Ramos / Câmara dos Deputados
Câmara Há 4 horas

Líder do PT critica mudanças no projeto antifacção; relator diz que busca eficiência da polícia

Lindbergh diz que o PT pode votar contra a proposta, que foi enviada à Câmara pelo governo

 Pablo Valadares / Câmara dos Deputados
Câmara Há 4 horas

Comissão aprova nova regra para financiamento às escolas de educação especial

O projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 5 horas

Comissão aprova medidas para incentivar acessibilidade em aplicativos de transporte e entrega

O projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 26°
20° Sensação
3.27 km/h Vento
69% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h38 Nascer do sol
18h59 Pôr do sol
Terça
28° 13°
Quarta
21° 16°
Quinta
28° 15°
Sexta
28° 15°
Sábado
29° 16°
Últimas notícias
Economia Há 28 minutos

INSS e Caixa suspendem venda de seguro ligado ao crédito consignado
Economia Há 28 minutos

Vagas de aprendizagem no trabalho mantém alta e chegam a 710 mil
Justiça Há 43 minutos

PGR pede condenação de deputados do PL por suspeita de propina
Economia Há 43 minutos

Governo prorroga até 2026 prazo para pedido de ressarcimento do INSS
Câmara Há 59 minutos

Comissão aprova projeto que reforça garantia de locadores com caução registrada em imóvel

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,31 +0,32%
Euro
R$ 6,11 -0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 594,229,49 +0,15%
Ibovespa
155,257,31 pts 0.77%
Mega-Sena
Concurso 2938 (08/11/25)
10
14
15
35
44
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6874 (08/11/25)
03
36
61
63
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3534 (08/11/25)
01
03
07
09
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2846 (07/11/25)
12
13
14
16
25
28
33
39
41
42
53
60
67
68
73
74
76
92
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2883 (07/11/25)
03
08
18
20
25
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias