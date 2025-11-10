Cancelado debate sobre atuação do crime organizado no sistema financeiro

Foi cancelada a audiência pública convocada para discutir a atuação do crime organizado no sistema financeiro e no setor de combustíveis. O debate seria na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados

Ainda não há data para uma nova audiência.

O debate atende a requerimento do deputado Capitão Alberto Neto (PL-AM). Segundo ele, o objetivo é discutir a infiltração de organizações criminosas, como o Primeiro Comando da Capital (PCC), em setores estratégicos da economia, incluindo fundos de investimento, fintechs e redes de combustíveis.

“O PCC deixou de ser uma mera facção criminosa e se converteu em uma holding financeira criminosa, investindo em setores estratégicos como energia, transporte, imóveis e até portos, blindando o patrimônio ilícito com aparência de legalidade”, afirma.

Capitão Alberto Neto acrescenta que a audiência deve reunir autoridades e especialistas para propor soluções concretas de enfrentamento ao problema.