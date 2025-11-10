Equipe do Jornalismo da Câmara faz cobertura especial em Belém; ouça

Uma equipe do Jornalismo da Câmara dos Deputados está em Belém (PA) para uma cobertura especial da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30. Pela primeira vez, o encontro acontece no coração da Amazônia.

Em participação especial na edição do Painel Eletrônico, da Rádio Câmara, desta segunda-feira (10), o repórter Cid Queiroz comentou as expectativas e a importância do encontro, diante da crise climática que afeta populações em todo o mundo, especialmente as mais vulneráveis, inclusive no Brasil.

A COP

A COP30 começa nesta segunda e segue até o dia 21, com a participação de mais de 50 mil pessoas, vinda de mais de 160 países, entre chefes de estado, diplomatas, ministros, empresários, povos tradicionais e representantes de organizações da sociedade civil.

As discussões na conferência do clima impactam também os debates no Parlamento. Nesta edição do encontro, centenas de parlamentares brasileiros participam ativamente dos eventos.