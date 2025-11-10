Audiência debate valorização dos servidores do MPU e fortalecimento da justiça

A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados realiza, nesta terça-feira (11), audiência pública para discutir a valorização dos servidores do Ministério Público da União (MPU).

A iniciativa, proposta pela deputada Erika Kokay (PT-DF), será realizada às 10 horas, no plenário 8.

O debate tem como objetivo identificar medidas que promovam a valorização profissional dos servidores do MPU, abordando temas como defasagem salarial, reestruturação de carreiras, sobrecarga de trabalho e a ausência de políticas permanentes de reconhecimento.