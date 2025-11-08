Sábado, 08 de Novembro de 2025
11°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Programa do governo quer aprofundar conexão com as periferias

Boulos diz que iniciativa vai levar demandas da população ao Planalto

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
08/11/2025 às 19h12
Programa do governo quer aprofundar conexão com as periferias
© Valter Campanato/Agência Brasil

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, lançou na tarde deste sábado (8), na periferia da capital paulista, a iniciativa Governo na Rua, ação para ouvir a população e levar as demandas para o governo federal. O evento ocorreu na região do Capão Redondo, na zona sul, em um campo de futebol no Morro da Lua.

“É uma iniciativa que nos permite, através do Ministério da Secretaria Geral da Presidência, ouvir as pessoas. Hoje, nós fizemos aqui um exercício de escuta. Falou o entregador de aplicativo, falou a trabalhadora da escala 6 por 1, falaram jovens da região colocando as suas demandas, falaram aqui movimentos sociais de luta por moradia, falou a cultura periférica”, disse Boulos.

O ministro destacou que a iniciativa irá atender a todos os estados do país e também funcionará de maneira online, pela internet. Ele destacou que a ação pretende aprofundar a conexão do governo com as periferias.

“O presidente Lula ganhou por ampla margem entre quem ganha menos de dois salários mínimos, que é a maioria do povo que está nas periferias. A missão que o presidente Lula me deu foi aproximar ainda mais as políticas do governo federal, do governo do Brasil, com o povo que está nas periferias”, acrescentou.

De acordo com Boulos, a iniciativa funcionará digitalmente pela plataforma Brasil Participativo , por meio do Orçamento Participativo Digital.

“O povo também tem que apresentar o que quer que esteja no orçamento do governo do Brasil. Nessa plataforma, é só botar seus dados, botar ali e falar, ó, na minha região a prioridade é isso aqui ou é aquilo outro. E aí todo mundo vai poder ter o seu dedo, a sua mão na decisão de para onde vai o dinheiro do governo federal”, explicou.

Demandas

Liderança jovem da periferia, Guilherme Coelho pediu protagonismo da juventude nas decisões do governo.

"É importante demais a gente ter a juventude incluída nesses espaços de discussão de políticas públicas. A gente não quer só ser ouvido. A gente quer ter esse protagonismo de estar junto na mesa, discutindo com a população a implantação das políticas públicas que vão servir para a gente”, disse.

A coordenadora do Movimento Vida Além do Trabalho, Bruna Simões Miranda, defendeu o fim da escala 6x1 e maior atenção com a saúde mental dos trabalhadores.

“A gente sabe que aqui na periferia a maioria trabalha no esquema 6x1, e o nosso movimento está pedindo para que a gente tenha mais vida, para que a gente possa ter tempo para a nossa família, e para cultuar a nossa fé”, defendeu.

“Dizem que a economia vai quebrar sem a escala 6x1, que vai ter desemprego. Levantam dados. Mas nós somos os dados, nós somos quem está com a saúde mental afetada”, acrescentou.

O coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Direito, Elias Pereira Freitas da Silva, conhecido como Júnior Freitas, defendeu políticas públicas voltadas aos entregadores por aplicativo, e a participação da categoria nos espaços de poder.

“A gente está sendo sucateado nas ruas todos os dias. Os jovens desse país estão morrendo nas ruas trabalhando para aplicativo que hoje está ganhando bilhões em cima das costas dos trabalhadores”, disse.

“A gente precisa de pessoas comprometidas com o povo trabalhador, porque elas exercem cargos, eleitas por nós. Mas quem manda é a população e é por isso que a gente não pode deixar de lutar. Hoje é simbólico, mas é muito importante”, acrescentou.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Arquivo Agência Brasil
Política Há 9 horas

Licença-paternidade é avanço, mas ainda é desigual no cuidado infantil

Projeto de lei foi aprovado na Câmara e agora segue para o Senado
Política Há 21 horas

Derrite como relator do PL Antifacção contamina debate, diz Gleisi

Hugo Motta argumentou que escolha serve para diálogo entre bancadas
Política Há 1 dia

Motta anuncia Derrite como relator do projeto antifacção

Secretário licenciado apresentará substitutivo a texto do governo

 © Lula Marques/Agência Brasil
Política Há 1 dia

Igualar facções a terrorismo prejudica inquéritos, diz relator de CPI

Alessandro Vieira falou com exclusividade à Agência Brasil

 © José Cruz/Agência Brasil
Política Há 2 dias

Problemas com descontos eram recorrente, diz ministro de Bolsonaro

CPMI do INSS ouviu Onyx Lorenzoni na condição de convidado

Tenente Portela, RS
15°
Tempo nublado
Mín. 11° Máx. 19°
15° Sensação
2.72 km/h Vento
85% Umidade
60% (0.19mm) Chance chuva
05h39 Nascer do sol
18h58 Pôr do sol
Domingo
24°
Segunda
26° 12°
Terça
28° 13°
Quarta
26° 16°
Quinta
28° 18°
Últimas notícias
Educação Há 45 minutos

Projeto sobre racismo ambiental vence o Desafio Hackatchê 2025
Geral Há 2 horas

Governo trabalha para liberar FGTS de atingidos por tornado no PR
Política Há 2 horas

Programa do governo quer aprofundar conexão com as periferias
Esportes Há 3 horas

GP de Interlagos: Lando Norris larga na pole position no domingo
Senado Federal Há 4 horas

Davi soma o Senado aos esforços para reconstruir região atingida por tornado

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A guria de Santo Angelo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 +0,00%
Euro
R$ 6,17 +0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 578,012,01 -1,10%
Ibovespa
154,063,53 pts 0.47%
Mega-Sena
Concurso 2937 (06/11/25)
12
17
26
34
44
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6873 (07/11/25)
09
24
28
35
36
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3533 (07/11/25)
01
03
05
06
08
11
12
13
14
15
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2846 (07/11/25)
12
13
14
16
25
28
33
39
41
42
53
60
67
68
73
74
76
92
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2883 (07/11/25)
03
08
18
20
25
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias