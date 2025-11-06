Quinta, 06 de Novembro de 2025
Flores se consolidam como aliadas do bem-estar e do autocuidado

Estudos apontam benefícios emocionais e cognitivos do contato com flores, reforçando o papel das plantas como ferramenta de equilíbrio e qualidade ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
06/11/2025 às 14h07
Pixabay

Por muito tempo associadas apenas à decoração, as flores têm ganhado um novo significado na rotina das pessoas. Estudos recentes mostram que o contato com plantas — seja ao cuidar, presentear ou simplesmente conviver com elas — tem efeitos diretos sobre a saúde mental, o bem-estar e o equilíbrio emocional.

De acordo com uma pesquisa publicada em 2024 na revista científica Exploration of Neuroprotective Therapy, atividades como jardinagem e cultivo de plantas promovem benefícios importantes à saúde cerebral. Além de reduzir o estresse, elas estimulam habilidades cognitivas como atenção, foco e memória, contribuindo para a estabilidade emocional e a produção de emoções positivas.

Segundo Clóvis Souza, CEO da Giuliana Flores, o interesse crescente por flores está ligado a essa busca por bem-estar. “As pessoas redescobriram nas flores uma forma simples e natural de se cuidar. Cuidar de um arranjo, regar uma planta ou presentear alguém se tornou uma maneira de desacelerar e de se reconectar com o que realmente importa”, afirma.

Pesquisas das universidades Rutgers e La Salle, nos Estados Unidos, também comprovam o impacto emocional das flores. Receber um buquê provoca uma resposta imediata de felicidade, gratidão e acolhimento, com efeitos que podem durar dias, elevando o humor e reduzindo sintomas de ansiedade.

Dentro de casa ou no ambiente de trabalho, os arranjos florais têm se tornado aliados do equilíbrio emocional. A presença deles está associada à redução do estresse e à sensação de calma e serenidade. Além disso, algumas espécies contribuem para a purificação do ar, filtrando toxinas e melhorando a qualidade do ambiente.

As cores das flores também influenciam o estado emocional. Tons de azul, como os das hortênsias e lavandas, transmitem tranquilidade e introspecção. Já as espécies amarelas — como girassóis e margaridas — estão ligadas à alegria, criatividade e otimismo. “Cada cor desperta uma emoção diferente. Incorporar flores no dia a dia é uma forma de equilibrar o ambiente e o humor”, explica Souza.

Durante a pandemia, o hábito de cultivar plantas e decorar os ambientes com flores ganhou força. O isolamento fez com que muitas pessoas buscassem formas de deixar a casa mais acolhedora, e o contato com o verde tornou-se um refúgio emocional.

“O que começou como uma tentativa de tornar os espaços mais leves virou um estilo de vida. Hoje, as flores representam cuidado, pausa e conexão com o presente”, comenta o executivo.

Mais do que elementos decorativos, as flores se tornaram símbolos de autocuidado e reconexão com a natureza. Em uma rotina acelerada e hiperconectada, elas convidam à pausa e ao equilíbrio. “Cuidar de flores é um gesto simples, mas poderoso. É uma forma de respirar fundo, desacelerar e cultivar momentos de bem-estar”, conclui Souza.

