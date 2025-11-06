Quinta, 06 de Novembro de 2025
Derrite é exonerado da Secretaria de Segurança de São Paulo

Ele volta à Câmara como relator do PL que modifica Lei Antiterrorismo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
06/11/2025 às 12h18
Derrite é exonerado da Secretaria de Segurança de São Paulo
© Lula Marques/Agência Brasil

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, exonerou Guilherme Derrite, nesta quarta-feira (5), da Secretaria de Segurança Pública do estado. Derrite, que também é deputado federal, volta à Câmara onde será o relator do projeto de lei que busca classificar facções criminosas como células terroristas.

No dia 29 de outubro, ainda durante a repercussão da operação policial no Rio de Janeiro – que deixou 121 pessoas mortas – Derrite anunciou que se licenciaria do cargo no governo de São Paulo para ser o relator do PL que modifica a Lei Antiterrorismo. A intenção é incluir milícias e facções criminosas como organizações terroristas. O Projeto de Lei 1.283/2025 é de autoria do deputado federal Danilo Forte (União Brasil-CE) e tramita na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara.

O governo federal é contra este projeto. Nesta quarta-feira (6), Gleisi Hoffman, ministra das Relações Institucionais, disse que o “governo é terminantemente contra” o PL : “O terrorismo tem objetivo político e ideológico e, pela legislação internacional, dá guarida para que outros países possam fazer intervenção no nosso país. Nós não concordamos com isso”, disse.

© Lula Marques/Agência Brasil
