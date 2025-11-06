Presidente da Câmara celebra aprovação de isenção do Imposto de Renda no Senado

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), comemorou a aprovação, no Senado, da isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil por mês (PL 1087/25). A proposta segue para sanção presidencial.

Os senadores mantiveram o texto aprovado em outubro pela Câmara.

"Quando recebemos a proposta na Câmara, indiquei como relator o deputado Arthur Lira (PP-AL), que melhorou a matéria, reduzindo os tributos também para quem ganha até R$ 7.350", destacou Hugo Motta, na quarta-feira (6) em suas redes sociais.

"O debate foi essencial para beneficiar ainda mais brasileiros. Sinto orgulho de ter conduzido todo diálogo com muito equilíbrio. Cumprimos nosso papel e entregamos como resultado uma iniciativa que alia responsabilidade fiscal e justiça tributária."

Justiça tributária

Hugo Motta também comentou a aprovação do projeto quando participou, ontem, de painel no 1º Fórum de Buenos Aires.

"O texto foi mantido integralmente no Senado. Apesar das divergências políticas entre os relatores [a proposta foi relatada no Senado pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL)], isso demonstrou que o interesse público e a justiça tributária imperaram no final", comemorou Motta.