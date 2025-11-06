Quinta, 06 de Novembro de 2025
Pablo Marçal é denunciado por injúria e difamação contra Datena

Ele ofendeu o apresentador durante a campanha eleitoral em SP

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
06/11/2025 às 00h12

O Ministério Público Eleitoral (MPE) paulista formalizou denúncia contra o empresário e influenciador digital Pablo Marçal por injúria e difamação. Marçal foi candidato à Prefeitura da capital paulista em 2024, com uma campanha marcada por acusações e postura de embate direto contra alguns dos demais candidatos.

A denúncia do MPE está relacionada a transmissões ao vivo e publicações feitas por Marçal em seu perfil na rede social Instagram , quando "proferiu expressões e acusações ofensivas à honra e à reputação" do também candidato José Luiz Datena. Na ocasião o chamou de “agressor de mulheres”, “assediador sexual” e “comedor de açúcar”, além de afirmar que o jornalista “comprou o silêncio de uma menina” em um suposto caso de assédio sexual.

Na denúncia se considera que as declarações tinham intuito eleitoral. Segundo o promotor Cleber Masson, as ofensas, ocorridas em setembro de 2024, "configuram crimes de injúria e difamação com causa de aumento de pena por terem sido praticadas com finalidade de propaganda eleitoral e por meio de rede social. A denúncia requer, além da condenação, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados à vítima".

Procurado por meio de sua assessoria, Marçal não se manifestou até a conclusão desta reportagem.

