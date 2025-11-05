Quarta, 05 de Novembro de 2025
Governo Leite reforça cooperação pelo clima em reunião com Consórcio Brasil Verde e Aliança Verde Argentina

A última agenda do governo do Estado no Fórum de Líderes Locais – que ocorre no Rio de Janeiro (RJ) e antecede a COP30 – foi uma reunião, nesta qua...

05/11/2025 às 19h53
05/11/2025 às 19h53
Governo Leite reforça cooperação pelo clima em reunião com Consórcio Brasil Verde e Aliança Verde Argentina
Secretária Marjorie reforçou importância de ações efetivas para o bioma Pampa -Foto: Vanessa Trindade/Ascom Sema

A última agenda do governo do Estado no Fórum de Líderes Locais – que ocorre no Rio de Janeiro (RJ) e antecede a COP30 – foi uma reunião, nesta quarta-feira (5/11), com o Consórcio Brasil Verde (CBV) e a Aliança Verde Argentina (AVA), iniciativa que reúne governos estaduais brasileiros e províncias argentinas comprometidas com a agenda climática. Os participantes chegaram à proposta de aprofundar o intercâmbio técnico entre equipes governamentais em novo encontro a ser realizado durante a COP30, que se inicia em Belém na segunda-feira (10/11).

Na futura reunião, o objetivo será compartilhar experiências consolidadas e instrumentos de governança que permitam acelerar a implantação de políticas públicas sustentáveis.

O encontro desta quarta teve como foco a construção de uma agenda conjunta entre Brasil e Argentina, com ênfase em redução de emissões, transição energética justa e aumento da resiliência climática nos territórios. O governo gaúcho foi representado pela secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann. Piauí, Espírito Santo, Sergipe e Minas Gerais também estiveram presentes, apresentando seus desafios e planos em andamento.

Governança para orientar políticas públicas

Marjorie reforçou a importância de ações efetivas para o bioma Pampa, que no Brasil se encontra exclusivamente no território do Rio Grande do Sul, expandindo-se também por Argentina e Uruguai. A secretária lembrou ainda do Roadmap Climático dos municípios, que possibilitou o mapeamento territorial no enfrentamento das mudanças climáticas e irá subsidiar políticas públicas específicas para as realidades locais.

“O Rio Grande do Sul vem enfrentando o impacto das mudanças do clima há muitos anos. Antes das enchentes de 2024, já acumulávamos uma década de eventos de seca severa, que afetaram profundamente nossa economia e produção. A enchente do ano passado, que atingiu cerca de 95% dos municípios do Estado, reforçou a necessidade de fortalecer redes locais de adaptação e resposta”, destacou Marjorie. “Por isso, mapeamos o nível de preparo de cada município e estruturamos instrumentos de governança climática que orientam políticas públicas territoriais.”

A secretária ressaltou que o Estado tem ativos ambientais importantes. “Dentre eles, estão áreas preservadas e recuperação de vegetação nativa. Agora, avançamos para transformar isso em capacidade real de resiliência e desenvolvimento sustentável”, disse.

Representantes do Iclei – Governos Locais pela Sustentabilidade e do Instituto Clima e Sociedade também estiveram presentes.

Texto: Vanessa Trindade/Ascom Sema
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
