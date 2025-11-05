Quarta, 05 de Novembro de 2025
16°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Câmara conclui votação de projeto que prevê cobrança de tributo sobre o serviço de streaming audiovisual; acompanhe

Proposta segue para o Senado

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
05/11/2025 às 16h18
Câmara conclui votação de projeto que prevê cobrança de tributo sobre o serviço de streaming audiovisual; acompanhe
Bruno Spada / Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados concluiu a votação do projeto de lei que prevê a cobrança de tributo sobre o serviço de streaming audiovisual. O texto será enviado ao Senado.

De autoria do deputado licenciado Paulo Teixeira (PT-SP), o Projeto de Lei 8889/17 foi aprovado na forma do substitutivo do relator, deputado Doutor Luizinho (PP-RJ).

A proposta prevê o pagamento da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional (Condecine) pelos prestadores de serviços de acesso de audiovisual com uso da internet (serviço de streaming audiovisual), sejam gratuitos ou pagos pelo usuário final.

Segundo o texto aprovado, as empresas definidas como serviço de streaming audiovisual pagarão a contribuição de 0,1% a 4% da receita bruta anual, excluídos os tributos indiretos incidentes e incluídas receitas com publicidade. Os percentuais são progressivos conforme a receita anual, havendo isenção para aquelas com receita até R$ 4,8 milhões (teto para empresa de pequeno porte no Simples Nacional).

A nova cobrança abrange serviços de vídeo sob demanda (VoD na sigla em inglês), como Netflix; serviço de televisão por apps, como Claro TV+; e serviço de compartilhamento de conteúdo audiovisual, como Youtube.

O relator do projeto, deputado Doutor Luizinho, afirmou que a medida vai mudar a história do audiovisual no Brasil. Segundo ele, o projeto valoriza a cultura nacional e vai gerar emprego e renda para os brasileiros. "Vai colocar mais de R$ 1 bilhão na produção do audiovisual brasileiro, independente de matriz ideológica. Seja o país que for, tem de respeitar nosso país", disse o deputado.

Tributação
Streaming é uma tecnologia que permite a transmissão de conteúdo multimídia (como vídeo e áudio) pela internet sem a necessidade de baixar o arquivo completo para o dispositivo.

Vídeo sob demanda e televisão por app pagarão de 0,5% a 4%, com parcelas dedutíveis fixas de R$ 24 mil a R$ 7,14 milhões em cinco faixas. Já o serviço de compartilhamento pagará alíquotas de 0,1% a 0,8%, com parcelas dedutíveis de R$ 4,8 mil a R$ 1,4 milhão.

Mais informações a seguir

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 24 minutos

Câmara aprova aumento de pena para mineração ilegal em terras indígenas

Projeto de lei será enviado ao Senado

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 39 minutos

Câmara aprova aumento de pena para mineração ilegal em terras indígenas; acompanhe

Projeto de lei será enviado ao Senado
Câmara Há 1 hora

Entra em vigor lei que garante melhor comunicação para pessoas com deficiência

Placas e painéis com figuras deverão ser instaladas em praças, parques e demais espaços abertos ao público

 Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Deputados aprovam urgência para projeto contra mineração ilegal; acompanhe

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (5) o regime de urgência para o Projeto de Lei 2274/23, do deputado Túlio Gadêlha (Rede-PE), que ...

 Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Câmara retoma análise de projeto que prevê tributo sobre o serviço de streaming; acompanhe

A Câmara dos Deputados retomou a análise do projeto de lei que prevê a cobrança de tributo sobre o serviço de streaming audiovisual. O texto-base d...

Tenente Portela, RS
26°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 28°
26° Sensação
3.55 km/h Vento
53% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h41 Nascer do sol
18h56 Pôr do sol
Quinta
26° 13°
Sexta
24° 15°
Sábado
15° 13°
Domingo
24° 10°
Segunda
25° 13°
Últimas notícias
Senado Federal Há 9 minutos

Plínio defende Fundação Boas Novas e critica COP 30 em Belém
Senado Federal Há 23 minutos

Lei transfere capital federal para Belém durante a COP 30
Câmara Há 24 minutos

Câmara aprova aumento de pena para mineração ilegal em terras indígenas
Geral Há 24 minutos

Consulado dos EUA envia condolências a Segurança Pública do Rio
Justiça Há 39 minutos

Moraes recebe demandas de movimentos sociais em ADPF das Favelas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,71%
Euro
R$ 6,16 -0,66%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 591,349,59 +4,36%
Ibovespa
153,000,23 pts 1.52%
Mega-Sena
Concurso 2936 (04/11/25)
04
07
09
15
29
32
Ver detalhes
Quina
Concurso 6870 (04/11/25)
18
19
20
42
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3530 (04/11/25)
01
02
03
05
07
11
12
13
15
16
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2844 (03/11/25)
01
02
05
14
16
26
31
32
34
49
51
54
61
66
70
77
91
95
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2881 (03/11/25)
13
14
20
25
36
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias