Deputado alerta que crise no setor leiteiro afeta especialmente produtores familiares; ouça

Uma audiência pública na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados recebeu produtores de leite de todo o país nesta terça-feira (4). Eles apresentaram as dificuldades enfrentadas pelo setor, especialmente pela concorrência do leite em pó importado da Argentina e do Uruguai.

Em entrevista à Rádio Câmara nesta quarta-feira (5), o autor do pedido para a realização do debate, deputado Cobalchini (MDB-SC), disse que foram quase seis horas de reunião, com muitos relatos dramáticos sobre o impacto da queda nos preços do leite para famílias de produtores.

“A realidade que se impõe é o abandono da atividade, especialmente dos pequenos agricultores". lamentou. "Recebemos depoimentos ontem emocionados de jovens que substituíram os seus pais na atividade, mas que hoje se veem sem qualquer perspectiva."

Maiores produtores

Segundo Cobalchini, o Brasil é o terceiro maior produtor de leite do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da Índia.

No país, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Goiás lideram a produção.