Quarta, 05 de Novembro de 2025
16°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Com 70% de pedidos já realizados, prazo para solicitação de uniformes para professores da Rede Estadual termina domingo (9)

Até domingo (9/11), os professores da Rede Estadual podem solicitar os novos uniformes para 2026. Desde o dia 20 de outubro, quando começou o perío...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
05/11/2025 às 12h32
Com 70% de pedidos já realizados, prazo para solicitação de uniformes para professores da Rede Estadual termina domingo (9)
Cada servidor receberá um conjunto formado por duas camisetas, na cor cinza, e uma jaqueta, na cor verde -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

Até domingo (9/11), os professores da Rede Estadual podem solicitar os novos uniformes para 2026. Desde o dia 20 de outubro, quando começou o período para a escolha dos tamanhos das peças, 70% dos cerca de 56 mil servidores contemplados já fizeram a solicitação no site dos uniformes, disponibilizado pela Secretaria da Educação (Seduc).

A titular da Seduc, Raquel Teixeira, destacou que a entrega dos uniformes surgiu de uma demanda das próprias equipes escolares, e tem o objetivo de fortalecer o senso de pertencimento e orgulho de fazer parte da Rede Estadual. “A educação avança quando há vínculo, quando os professores se sentem parte de algo maior, compartilhando um com o outro a mesma missão: ensinar, inspirar e transformar. O uniforme é um símbolo dessa união, esse orgulho de estar junto, lado a lado, formando gerações e construindo o futuro do nosso Estado”, ressalta.

Para acessar o sistema, é preciso utilizar o e-mail institucional da Rede Estadual (@educar), disponível para todos os professores. Após isso, o site redireciona para uma página que exibe uma tabela de medidas unissex, permitindo escolher o tamanho mais adequado para cada perfil de corpo.

Os conjuntos, que serão entregues no começo do ano letivo, são compostos por duas camisetas cinzas e uma jaqueta verde. As peças possuem a identidade visual da Rede Estadual, com o brasão do Rio Grande do Sul no peito.

Depois de confirmar a escolha, os pedidos serão compilados pela Seduc, sendo que os uniformes serão entregues na escola que o servidor indicou no momento da solicitação. Também é possível editar a troca do tamanho até domingo, caso a escolha inicial tenha sido feita de forma equivocada.

Iniciativa inédita

A iniciativa do governo Leite trouxe, pela primeira vez, a meta de confeccionar e distribuir uniformes para os professores, orientadores educacionais, supervisores, diretores e vice-diretores das mais de 2.300 escolas estaduais, com um investimento de R$ 6 milhões. A exceção são os profissionais das escolas Tiradentes, mantidas pela Brigada Militar, que possuem uniformes próprios.

Os mais de 700 mil estudantes da Rede Estadual do Rio Grande do Sul também contam com uniformes desde o ano passado. O processo, que abrange todos os 497 municípios do Rio Grande do Sul, envolveu a distribuição de kits completos para alunos dos ensinos Fundamental e Médio, com investimento de R$ 208 milhões do governo do Estado. Cada kit contém peças de roupas para todas as estações do ano.

Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Educação Há 6 horas

Enem 2025: quase triplica número de participantes com 60 anos ou mais

Entre os 17,1 mil candidatos desta faixa etária, 54,35% são mulheres

 © José Cruz/Agência Brasil
Educação Há 6 horas

Conheça as regras para a prova de redação do Enem 2025 no domingo

Candidatos farão texto dissertativo-argumentativo com até 30 linhas

 © José Cruz/Agência Brasil
Educação Há 19 horas

Relação com professor ajuda aluno na construção de propósito de vida

Pesquisa do Instituto Ânima ouviu 500 mil pessoas

 Atividades ocorrem durante quatro dias, com palestras, oficinas e momentos de integração entre os participantes -Foto: Cainan Silva/Ascom Seduc
Educação Há 20 horas

Governo Leite realiza formação para gestores das novas escolas de Ensino Médio em Tempo Integral

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), realiza, entre os dias 4 e 7 de novembro, a atividade denominada Formação Inicial ...

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Educação Há 23 horas

Inscrições para vestibular indígena da UnB terminam nesta sexta-feira

Há 154 vagas em mais de 40 cursos de graduação

Tenente Portela, RS
27°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 28°
28° Sensação
3.85 km/h Vento
57% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h41 Nascer do sol
18h56 Pôr do sol
Quinta
26° 13°
Sexta
24° 15°
Sábado
15° 13°
Domingo
24° 10°
Segunda
25° 13°
Últimas notícias
Câmara Há 8 minutos

Comissão aprova projeto que dificulta a progressão de regime de condenados por feminicídio
Senado Federal Há 8 minutos

Avança PEC que garante locais de descanso para motoristas em estradas
Tecnologia Há 23 minutos

Reforma tributária exige adaptação tecnológica das empresas
Senado Federal Há 23 minutos

CCT aprova 16 outorgas de emissoras de rádio no país
Câmara Há 23 minutos

Câmara aprova educação ambiental para trabalhadores visando a prevenção de desastres; acompanhe

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,78%
Euro
R$ 6,15 -0,76%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 587,831,19 +3,81%
Ibovespa
152,953,90 pts 1.49%
Mega-Sena
Concurso 2936 (04/11/25)
04
07
09
15
29
32
Ver detalhes
Quina
Concurso 6870 (04/11/25)
18
19
20
42
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3530 (04/11/25)
01
02
03
05
07
11
12
13
15
16
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2844 (03/11/25)
01
02
05
14
16
26
31
32
34
49
51
54
61
66
70
77
91
95
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2881 (03/11/25)
13
14
20
25
36
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias