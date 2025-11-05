Com 70% de pedidos já realizados, prazo para solicitação de uniformes para professores da Rede Estadual termina domingo (9)

Até domingo (9/11), os professores da Rede Estadual podem solicitar os novos uniformes para 2026. Desde o dia 20 de outubro, quando começou o período para a escolha dos tamanhos das peças, 70% dos cerca de 56 mil servidores contemplados já fizeram a solicitação no site dos uniformes, disponibilizado pela Secretaria da Educação (Seduc).

A titular da Seduc, Raquel Teixeira, destacou que a entrega dos uniformes surgiu de uma demanda das próprias equipes escolares, e tem o objetivo de fortalecer o senso de pertencimento e orgulho de fazer parte da Rede Estadual. “A educação avança quando há vínculo, quando os professores se sentem parte de algo maior, compartilhando um com o outro a mesma missão: ensinar, inspirar e transformar. O uniforme é um símbolo dessa união, esse orgulho de estar junto, lado a lado, formando gerações e construindo o futuro do nosso Estado”, ressalta.

Para acessar o sistema, é preciso utilizar o e-mail institucional da Rede Estadual (@educar), disponível para todos os professores. Após isso, o site redireciona para uma página que exibe uma tabela de medidas unissex, permitindo escolher o tamanho mais adequado para cada perfil de corpo.

Os conjuntos, que serão entregues no começo do ano letivo, são compostos por duas camisetas cinzas e uma jaqueta verde. As peças possuem a identidade visual da Rede Estadual, com o brasão do Rio Grande do Sul no peito.

Depois de confirmar a escolha, os pedidos serão compilados pela Seduc, sendo que os uniformes serão entregues na escola que o servidor indicou no momento da solicitação. Também é possível editar a troca do tamanho até domingo, caso a escolha inicial tenha sido feita de forma equivocada.

Iniciativa inédita

A iniciativa do governo Leite trouxe, pela primeira vez, a meta de confeccionar e distribuir uniformes para os professores, orientadores educacionais, supervisores, diretores e vice-diretores das mais de 2.300 escolas estaduais, com um investimento de R$ 6 milhões. A exceção são os profissionais das escolas Tiradentes, mantidas pela Brigada Militar, que possuem uniformes próprios.

Os mais de 700 mil estudantes da Rede Estadual do Rio Grande do Sul também contam com uniformes desde o ano passado. O processo, que abrange todos os 497 municípios do Rio Grande do Sul, envolveu a distribuição de kits completos para alunos dos ensinos Fundamental e Médio, com investimento de R$ 208 milhões do governo do Estado. Cada kit contém peças de roupas para todas as estações do ano.

Texto: Ascom Seduc

Edição: Secom