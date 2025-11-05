Câmara instala comissão que vai analisar PEC sobre recursos do Fundo de Participação dos Municípios

A Câmara dos Deputados instala, nesta quarta-feira (5), a Comissão Especial sobre o Fundo de Participação dos Municípios ( PEC 231/19 ), que altera o artigo 159 da Constituição Federal para disciplinar a distribuição de recursos pela União ao fundo.

A PEC amplia o volume de recursos repassados pela União mediante transferências constitucionais aos municípios.

A reunião está marcada para as 10 horas, no plenário 6. Após a instalação, serão eleitos o presidente e os vice-presidentes do colegiado.

A comissão será composta por 20 titulares e 20 suplentes.