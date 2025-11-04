Terça, 04 de Novembro de 2025
16°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão aprova concurso obrigatório na PF e Polícias Civis quando vagas superarem 5% do efetivo

A proposta segue em análise na Câmara

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
04/11/2025 às 21h03
Comissão aprova concurso obrigatório na PF e Polícias Civis quando vagas superarem 5% do efetivo
Pablo Valadares / Câmara dos Deputados

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que obriga a realização de concursos públicos para as carreiras da Policia Federal (PF) e das Policias Civis sempre que os cargos vagos excederem a 5% do total de cargos efetivos.

Foi aprovado o substitutivo do relator, deputado Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP), ao Projeto de Lei 607/25, do Senado Federal. O parecer mantém o projeto original, mas estende o limite de vacância obrigatório para a abertura de novos concursos à Polícia Civil.

Bilynskyj destacou que a falta de efetivo na PF impacta a capacidade de combate ao crime organizado, à corrupção, à lavagem de dinheiro e aos crimes cibernéticos. Segundo ele, os mesmos problemas são enfrentados pelas Polícias Civis dos estados e do Distrito Federal.

"Essas instituições, que atuam como polícia judiciária na esfera estadual, enfrentam historicamente os mesmos problemas de defasagem de efetivos e falta de previsibilidade na abertura de concursos, o que fragiliza a resposta estatal à criminalidade", disse.

O texto aprovado altera a Lei 9.266/96 e a Lei 10.682/03 , que tratam da Carreira Policial Federal e do Plano Especial de Cargos do Departamento de Polícia Federal, respectivamente. Além da Lei 14.735/23 , que institui a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis.

Próximos passos
 A proposta, que tramita de forma conclusiva, ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Projeto garante acessibilidade no transporte aéreo

O Projeto de Lei 339/25, da deputada Renata Abreu (Pode-SP), estabelece regras de acessibilidade para passageiros com necessidade de assistência es...

 Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Comissão aprova mudança na contratação temporária no serviço público

Proposta segue em análise na Câmara

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Relator de projeto sobre streaming defende atualização das regras para o setor; acompanhe

O projeto está em análise no Plenário da Câmara

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 4 horas

Motta diz que aumento da licença-paternidade é uma conquista de pais, mães e crianças

Projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados e segue para nova votação no Senado

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 4 horas

Deputados analisam projeto que regulamenta cobrança de tributo para serviços de streaming; acompanhe

Proposta será votada no Plenário

Tenente Portela, RS
21°
Parcialmente nublado
Mín. 16° Máx. 31°
21° Sensação
0.49 km/h Vento
81% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h41 Nascer do sol
18h55 Pôr do sol
Quarta
28° 17°
Quinta
27° 14°
Sexta
22° 16°
Sábado
17° 13°
Domingo
23° 10°
Últimas notícias
Justiça Há 2 horas

TSE inicia julgamento que pode cassar governador do Rio de Janeiro
Tecnologia Há 3 horas

LLYC registra avanço em receita, EBITDA e lucro
Justiça Há 3 horas

TSE aprova por unanimidade criação do partido Missão
Justiça Há 3 horas

MPF pede informações sobre uso de verbas federais em operação no RJ
Câmara Há 3 horas

Projeto garante acessibilidade no transporte aéreo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,04%
Euro
R$ 6,20 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 579,056,60 +1,50%
Ibovespa
150,704,20 pts 0.17%
Mega-Sena
Concurso 2935 (01/11/25)
09
18
28
34
38
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6869 (03/11/25)
29
38
59
64
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3529 (03/11/25)
01
07
08
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2844 (03/11/25)
01
02
05
14
16
26
31
32
34
49
51
54
61
66
70
77
91
95
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2881 (03/11/25)
13
14
20
25
36
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias