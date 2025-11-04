Terça, 04 de Novembro de 2025
16°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Toyota retoma produção de veículos no país após paralisação de 40 dias

Montadora decidiu importar motores para antecipar retomada

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
04/11/2025 às 16h53

A Toyota reativou a produção de veículos no Brasil nas fábricas de Indaiatuba e Sorocaba, ambas no interior paulista, após pouco mais de 40 dias de paralisação. As unidades estavam paradas desde 22 de setembro por causa de uma tempestade , que atingiu fortemente a planta de Porto Feliz (SP), onde os motores da montadora eram produzidos.

A retomada teve início nesta segunda-feira (3) e será gradual, com utilização de motores e peças importados de outras unidades no exterior. Nesta primeira etapa, a Toyota do Brasil produzirá as versões híbridas dos modelos Corolla e Corolla Cross.

Em outubro, a Toyota informou que somente em janeiro de 2026 será retomada a produção de veículos com motores convencionais, tanto para o mercado brasileiro quanto para exportação, abrangendo os veículos da linha de produção atual – Corolla e Corolla Cross.

Tempestade

As fortes chuvas e vendavais de 22 de setembro deixaram um saldo de destruição e prejuízos no estado de São Paulo. A Defesa Civil divulgou balanço com 33 ocorrências, com um saldo de 24 pessoas feridas, oito desabrigadas e 33 desalojadas em diferentes regiões.

Além do destelhamento da fábrica da montadora em Porto Feliz, que deixou dez pessoas feridas e oito desabrigadas, houve alagamentos, queda de árvores, desabamentos.

Também foram registradas ocorrências graves em Rancharia, Ourinhos, Santa Fé do Sul, Presidente Prudente e Presidente Venceslau, com vendavais, destelhamentos e queda de árvores. Em Dracena, uma árvore caiu sobre um veículo deixando duas vítimas. Em Osasco, o telhado de três residências desabou deixando três famílias desalojados.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Freepik
Economia Há 33 minutos

Pacientes recorrem ao uso do FGTS para custear FIV

Tribunais têm autorizado o uso do FGTS para fertilização in vitro; advogado especialista em Direito da Saúde explica como decisões judiciais têm re...

 canva
Economia Há 1 hora

Advogado explica regras do BPC/LOAS em 2025

O advogado previdenciário Robson Gonçalves explica que o BPC/LOAS, em 2025, garante um salário-mínimo por mês a idosos a partir de 65 anos e pessoa...

 © Diogo Zacarias/MF
Economia Há 5 horas

Haddad reafirma objetivo do governo de colocar ordem nas contas

Críticas de que não cumprirá meta fiscal são um delírio, diz ministro
Economia Há 7 horas

Produção industrial recua 0,4% em setembro, mostra IBGE

Em 12 meses, setor acumula alta de 1,5%

 © José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
Economia Há 9 horas

Finep vai liberar R$ 1 bilhão em crédito para empresas

Crédito descentralizado sairá do Inovacred

Tenente Portela, RS
30°
Parcialmente nublado
Mín. 16° Máx. 31°
32° Sensação
1.98 km/h Vento
53% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h41 Nascer do sol
18h55 Pôr do sol
Quarta
28° 17°
Quinta
27° 14°
Sexta
22° 16°
Sábado
17° 13°
Domingo
23° 10°
Últimas notícias
Câmara Há 11 minutos

Comissão aprova proposta que permite confisco de dinheiro do crime incorporado a empresas
Senado Federal Há 11 minutos

Izalci Lucas lamenta comando governista na CPI do Crime Organizado
Senado Federal Há 11 minutos

Indicação para a Ouvidoria da ANA tem vista coletiva na Comissão de Meio Ambiente
Política Há 11 minutos

CPI do Crime Organizado chama dois ministros e 11 governadores
Economia Há 30 minutos

Pacientes recorrem ao uso do FGTS para custear FIV

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 +0,70%
Euro
R$ 6,20 +0,36%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,94%
Bitcoin
R$ 574,058,30 -5,77%
Ibovespa
150,364,10 pts -0.06%
Mega-Sena
Concurso 2935 (01/11/25)
09
18
28
34
38
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6869 (03/11/25)
29
38
59
64
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3529 (03/11/25)
01
07
08
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2844 (03/11/25)
01
02
05
14
16
26
31
32
34
49
51
54
61
66
70
77
91
95
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2881 (03/11/25)
13
14
20
25
36
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias