Terça, 04 de Novembro de 2025
16°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Manejo do Fogo: governo detalha na Câmara nova política focada em prevenção

Ministério do Meio Ambiente e Ibama destacam integração e uso técnico do fogo para reduzir incêndios

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
04/11/2025 às 16h39
Manejo do Fogo: governo detalha na Câmara nova política focada em prevenção
Renato Araújo/Câmara dos Deputados

Representantes do governo federal detalharam, nesta terça-feira (4), as ações em andamento para implementar a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo (PNMIF), sancionada em 2024 ( Lei 14.898/24 ). Em audiência pública na Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, o foco foi a mudança de estratégia: sair do combate reativo para fortalecer a prevenção e o uso técnico do fogo.

O deputado Chico Alencar (Psol-RJ) presidiu a reunião e cobrou agilidade na regulamentação e aplicação da nova lei diante da emergência climática. "A lei foi um avanço, mas ela precisa sair do papel e chegar aos biomas. O fogo não espera a burocracia. Precisamos de prevenção real, e não apenas enxugar gelo quando o incêndio já está descontrolado", afirmou o parlamentar.

Monitoramento e combate
 O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) detalhou as ações operacionais. O coordenador de Monitoramento e Combate aos Incêndios Florestais, Lawrence Nóbrega de Oliveira, destacou o fortalecimento do centro especializado Prevfogo.

"A nova lei dá segurança jurídica para o Ibama atuar não só no combate, mas no manejo preventivo, como as queimas prescritas (controladas)", explicou. Oliveira ressaltou que o órgão está investindo em monitoramento por satélite para detecção precoce dos focos e na capacitação de brigadistas. "O objetivo é reduzir a área queimada por incêndios ilegais, diferenciando o fogo criminoso do manejo tradicional ou técnico", completou.

Ações de integração
 Pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o coordenador-geral Christian Niel Berlinck explicou que o eixo central da política é a integração. Segundo ele, a pasta trabalha na estruturação da governança do sistema, que inclui a União, estados e municípios.

"O 'I' de 'Integrado' na sigla PNMIF é o mais importante. Não é uma política só do Ibama ou do ICMBio, é uma política de Estado", disse Berlinck. Ele informou que estão sendo definidos os comitês gestores e os planos operacionais, que deverão respeitar as características de cada bioma, como o Cerrado e o Pantanal, onde o fogo faz parte do ciclo ecológico.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Câmara Há 12 minutos

Comissão aprova proposta que permite confisco de dinheiro do crime incorporado a empresas

Medida busca atingir o patrimônio das organizações criminosas que usam empresas para ocultar origem ilícita de recursos

 Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Presidente da Comissão de Relações Exteriores critica terceira ausência de Lewandowski em debate

Oito novos pedidos de convocação do ministro da Justiça foram aprovados na Comissão de Segurança

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Câmara aprova reajuste para servidores do Poder Judiciário; acompanhe

Projetos foram apresentados pelo STF e seguem para análise do Senado

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Câmara analisa projeto sobre licença-paternidade; acompanhe

A Câmara dos Deputados analisa agora o Projeto de Lei 3935/08, que amplia progressivamente (de 5 para 30 dias) a licença-paternidade para o emprega...
Câmara Há 1 hora

Comissão vai analisar PEC sobre distribuição de recursos do Fundo de Participação dos Municípios

A Câmara dos Deputados instala, nesta quarta-feira (5), a Comissão Especial sobre o Fundo de Participação dos Municípios ( PEC 231/19 ), que altera...

Tenente Portela, RS
30°
Parcialmente nublado
Mín. 16° Máx. 31°
32° Sensação
1.98 km/h Vento
53% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h41 Nascer do sol
18h55 Pôr do sol
Quarta
28° 17°
Quinta
27° 14°
Sexta
22° 16°
Sábado
17° 13°
Domingo
23° 10°
Últimas notícias
Câmara Há 11 minutos

Comissão aprova proposta que permite confisco de dinheiro do crime incorporado a empresas
Senado Federal Há 11 minutos

Izalci Lucas lamenta comando governista na CPI do Crime Organizado
Senado Federal Há 11 minutos

Indicação para a Ouvidoria da ANA tem vista coletiva na Comissão de Meio Ambiente
Política Há 11 minutos

CPI do Crime Organizado chama dois ministros e 11 governadores
Economia Há 30 minutos

Pacientes recorrem ao uso do FGTS para custear FIV

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 +0,70%
Euro
R$ 6,20 +0,36%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,94%
Bitcoin
R$ 574,058,30 -5,77%
Ibovespa
150,364,10 pts -0.06%
Mega-Sena
Concurso 2935 (01/11/25)
09
18
28
34
38
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6869 (03/11/25)
29
38
59
64
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3529 (03/11/25)
01
07
08
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2844 (03/11/25)
01
02
05
14
16
26
31
32
34
49
51
54
61
66
70
77
91
95
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2881 (03/11/25)
13
14
20
25
36
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias