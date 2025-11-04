Câmara analisa projeto sobre licença-paternidade; acompanhe

A Câmara dos Deputados analisa agora o Projeto de Lei 3935/08, que amplia progressivamente (de 5 para 30 dias) a licença-paternidade para o empregado que for pai, adotar ou obtiver guarda judicial de criança ou adolescente.

Segundo o substitutivo do deputado Pedro Campos, o valor igual à remuneração integral será pago pela empresa, que poderá descontar dos repasses feitos à Previdência.

O período será implantado progressivamente ao longo de cinco anos, começando com 10 dias e subindo de cinco em cinco dias até atingir 30 dias a partir do quinto ano.

