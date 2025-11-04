Terça, 04 de Novembro de 2025
Projeto reabre adesão a programa de renegociação de dívidas de micro e pequenas empresas

A Câmara analisa a proposta

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
04/11/2025 às 15h38
Mario Agra / Câmara dos Deputados

O Projeto de Lei Complementar (PLP) 202/24, em análise na Câmara dos Deputados, permite uma nova adesão ao programa de parcelamento de dívidas de micro e pequenas empresa com o Simples Nacional (Relp), encerrado formalmente em abril de 2022.

Pelo texto, a nova fase do Relp terá as seguintes regras:

  • o alvo são os débitos posteriores a abril de 2022, até o mês anterior à vigência da futura lei;
  • o devedor deverá pagar 12,5% da dívida total, sem reduções, em até oito parcelas mensais;
  • o saldo remanescente poderá ser parcelado em até 180 parcelas, com redução de 65% dos juros e multas de mora, e de 75% dos encargos legais.

A proposta altera a Lei Complementar 193/22 , que criou o Relp.

“Os pequenos empreendimentos geram muitos empregos em nosso país e devem ser incentivados. O desenvolvimento brasileiro só acontecerá com o fortalecimento desses pequenos negócios”, disse a autora do projeto, a deputada Elisangela Araujo (PT-BA), hoje na suplência.

Próximos passos
 O projeto será analisado pelas comissões de Indústria, Comércio e Serviços; Finanças e Tributação; e Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ). Depois seguirá para o Plenário. Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

