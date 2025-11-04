Terça, 04 de Novembro de 2025
Comissões debatem condições de trabalho dos servidores federais

As Comissões de Administração e Serviço Público; e de Saúde da Câmara dos Deputados realizam audiência pública nesta quinta-feira (6) para discutir...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
04/11/2025 às 14h23
Divulgação/Agência de Notícias do Paraná

As Comissões de Administração e Serviço Público; e de Saúde da Câmara dos Deputados realizam audiência pública nesta quinta-feira (6) para discutir as condições de trabalho dos servidores públicos federais. A reunião será realizada no plenário 7, às 9h30.

O debate foi proposto pelos deputados Enfermeira Rejane (PCdoB-RJ) e Bruno Farias (Avante-MG). Eles afirmam que o objetivo é buscar soluções para os desafios enfrentados pelo funcionalismo, como sobrecarga de trabalho, infraestrutura precária, falta de valorização e riscos à saúde física e mental.

"Os servidores federais prestam serviços essenciais nas mais diversas áreas, como saúde, educação, pesquisa científica e segurança pública. A qualidade e a continuidade dessas ações estão diretamente atreladas ao bem-estar e às condições de trabalho dos profissionais que as executam", afirma Enfermeira Rejane.

Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
