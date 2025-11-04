Câmara aprova urgência para projeto sobre coleta de DNA de condenados por crimes; acompanhe

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (4) o regime de urgência para o Projeto de Lei 238/19, do deputado Júnior Ferrari (PSD-PA), que busca ampliar a coleta de DNA de condenados por crimes. Os projetos em regime de urgência podem ser votados diretamente no Plenário, sem passar antes pelas comissões da Câmara.

Agora, os deputados começam a analisar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 302/17 que proíbe a extinção dos tribunais e conselhos de Contas municipais.

