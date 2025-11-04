Terça, 04 de Novembro de 2025
Câmara abre sessão desta terça para analisar propostas; acompanhe

A Câmara dos Deputados iniciou há pouco a ordem do dia desta terça-feira (24). A pauta reúne 25 itens, entre eles o Projeto de Lei (PL) 4553/25, qu...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
04/11/2025 às 14h08
A Câmara dos Deputados iniciou há pouco a ordem do dia desta terça-feira (24). A pauta reúne 25 itens, entre eles o Projeto de Lei (PL) 4553/25, que cria o Portal Nacional de Informações Estratégicas Socioambientais, Climáticas e Territoriais, e o PL 4503/25, que define o crime de obstrução de Justiça.

Duas outras propostas tratam de carreiras do Poder Judiciário. O PL 4750/25 estabelece reajustes salariais de 8% ao ano, entre 2026 e 2028. Já o PL 3084/25 institui adicional de qualificação (acadêmica ou profissional) para servidores.

