Alzheimer: exame de imagem ajuda a identificar mais cedo

Com o envelhecimento da população, aumentam as queixas de memória e a necessidade de avaliação médica. Exames de imagem do cérebro, como o PET amil...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
04/11/2025 às 12h53
Alzheimer: exame de imagem ajuda a identificar mais cedo
Freepik

Com o envelhecimento da população, aumentam as queixas de memória e a necessidade de avaliação médica. Exames de imagem do cérebro, como o PET amiloide, podem apoiar a identificação mais cedo de alterações relacionadas ao Alzheimer quando indicados, sempre em correlação com dados clínicos e outros exames.

Estimativas recentes indicam crescimento do contingente idoso e impacto das demências no sistema de saúde. O diagnóstico em fases iniciais é relevante porque existem tratamentos específicos que, em pessoas elegíveis, podem retardar a progressão da doença.

No Brasil, o envelhecimento populacional é nítido: pessoas com 65 anos ou mais já somam 10,9% da população, e o índice de envelhecimento alcançou 80 idosos para cada 100 crianças. Entre brasileiros com 60 anos ou mais, a estimativa de demência é de 8,5% — cerca de 1,8 milhão de pessoas —, com projeção de 5,7 milhões até 2050, de acordo com o Relatório Nacional sobre Demência (2024) do Ministério da Saúde.

Como o exame contribui

O PET amiloide é um exame de imagem que estima a carga de placas β-amiloides no cérebro. O laudo descreve os achados de captação conforme padrões de leitura reconhecidos e sua consistência com depósitos amiloides, sempre em correlação com história clínica, testes cognitivos e outros exames laboratoriais ou de imagem.

Quando não se observam achados compatíveis com depósitos significativos, a probabilidade de doença de Alzheimer como causa principal do quadro diminui no momento do exame; quando se observam achados compatíveis, a interpretação exige correlação clínica e, se indicado, biomarcadores adicionais para sustentação diagnóstica.

Quando pode ser considerado

Em geral, o exame é considerado em adultos com comprometimento cognitivo leve ou demência quando a causa permanece incerta após a avaliação inicial; em apresentações atípicas; e quando o resultado tem potencial de orientar a conduta. Não é indicado como triagem em pessoas sem sintomas.

"O PET amiloide, quando indicado, pode apoiar a identificação mais cedo do Alzheimer e orientar a conduta, em correlação com dados clínicos e outros exames", explica Renato Barra, médico nuclear da clínica IMEB.

Diretrizes e critérios de uso apropriado sugerem solicitar o exame quando o resultado puder de fato mudar os próximos passos — por exemplo, confirmar ou afastar Alzheimer, indicar novos exames ou ajustar o plano de acompanhamento, segundo a AUC 2025. Identificar a doença precocemente permite considerar terapias que podem reduzir a velocidade de progressão.

Como funciona na prática

Após a injeção do traçador, as imagens do cérebro são obtidas 60 a 90 minutos depois; a aquisição dura cerca de 10 minutos, com a cabeça estável. Em regra, não há necessidade de jejum ou suspensão de medicações.

Disponibilidade

O PET amiloide é oferecido por serviços especializados de medicina nuclear. Em Brasília, o exame encontra-se disponível no IMEB (Imagens Médicas de Brasília), mediante solicitação médica. Informações: imeb.com.br | (61) 3326-0033.

DENGUE
