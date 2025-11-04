Audiência pública debate protagonismo feminino na cultura rock

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados promove, nesta quinta-feira (6), audiência pública sobre a participação e o reconhecimento das mulheres na cultura rock.

O debate tem como objetivo valorizar o protagonismo feminino na cena do rock, evidenciando a importância das mulheres como artistas, produtoras, jornalistas, técnicas e fãs.

A reunião foi pedida pela deputada Erika Kokay (PT-DF) e será realizada a partir das 16 horas, no plenário 14.

Erika Kokay também quer discutir os obstáculos estruturais e culturais que ainda limitam a presença e reconhecimento de mulheres nesse meio.