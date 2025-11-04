Comissão debate criação de contrato futuro de leite para reduzir riscos e fortalecer o setor

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados realiza, nesta terça-feira (4), audiência pública para debater a implementação de um contrato futuro de leite no Brasil, como forma de mitigar riscos de mercado, aumentar a previsibilidade de preços e fortalecer a competitividade do setor lácteo nacional. O debate será realizado às 15h30, no plenário 2.

O debate atende a requerimento do deputado Cobalchini (MDB-SC). Segundo o parlamentar, o objetivo é discutir mecanismos que permitam garantir estabilidade econômica e previsibilidade aos produtores de leite, fortalecendo a cadeia produtiva diante da volatilidade de preços e do aumento dos custos de produção.

Cobalchini ressalta que o Brasil, apesar de registrar avanços em produtividade, enfrenta dificuldades para competir com a importação de leite subsidiado de países do Mercosul. “Essa diferença inviabiliza a continuidade de muitos produtores e ameaça a sustentabilidade da atividade no país”, afirma.

De acordo com o deputado, a criação de um contrato futuro de leite na bolsa de valores (B3) “representa uma oportunidade de prover previsibilidade de preços, atrair investimentos e permitir melhor planejamento financeiro para produtores, cooperativas e indústrias”.