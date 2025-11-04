Terça, 04 de Novembro de 2025
Comissão debate negociação coletiva no serviço público

A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta terça-feira (4) para discutir a negociação co...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
04/11/2025 às 08h44
Bruno Spada / Câmara dos Deputados

A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta terça-feira (4) para discutir a negociação coletiva no serviço público.

O debate atende a pedido da deputada Erika Kokay (PT-DF) e será realizado às 10 horas, no plenário 8.

Segundo a deputada, a audiência faz parte de um ciclo de seis debates sobre temas estruturantes e estratégicos para o aprimoramento do serviço público, como a negociação coletiva, a regulamentação do teletrabalho e o governo digital.

Erika Kokay ressalta que o diálogo entre o Parlamento, o Poder Executivo e as entidades representativas dos servidores é essencial para fortalecer a administração pública e garantir políticas sustentáveis e equilibradas.

“A comissão tem um papel central no debate sobre a modernização e o fortalecimento da administração pública brasileira. O momento atual exige uma escuta qualificada sobre temas que impactam diretamente a gestão de pessoas, a organização do Estado e a qualidade da prestação de serviços à população”, diz a deputada.

“Os desafios enfrentados pelo serviço público demandam transparência, base empírica e compromisso institucional com soluções técnicas e socialmente justas”, acrescenta.

Marina Ramos/Câmara dos Deputados
