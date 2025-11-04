Deputados analisam projeto que possibilita gastos de até R$ 3 bi em defesa nacional; acompanhe

A Câmara dos Deputados analisa agora o Projeto de Lei Complementar (PLP) 204/25, do Senado, que permite a exclusão de até R$ 3 bilhões da meta de resultado primário de 2025 e do limite de despesas do Poder Executivo se forem gastos em projetos estratégicos de defesa nacional.

O texto conta com parecer favorável do relator, deputado General Pazuello (PL-RJ).

Segundo o projeto, esse valor será descontado do total que também poderá ser excluído da meta e do limite em 2026 dentro da mesma finalidade.

Mais informações em instantes

