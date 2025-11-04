Terça, 04 de Novembro de 2025
Deputados analisam projeto que possibilita gastos de até R$ 3 bi em defesa nacional; acompanhe

A Câmara dos Deputados analisa agora o Projeto de Lei Complementar (PLP) 204/25, do Senado, que permite a exclusão de até R$ 3 bilhões da meta de r...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
04/11/2025 às 00h33
Deputados analisam projeto que possibilita gastos de até R$ 3 bi em defesa nacional; acompanhe
Bruno Spada / Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados analisa agora o Projeto de Lei Complementar (PLP) 204/25, do Senado, que permite a exclusão de até R$ 3 bilhões da meta de resultado primário de 2025 e do limite de despesas do Poder Executivo se forem gastos em projetos estratégicos de defesa nacional.

O texto conta com parecer favorável do relator, deputado General Pazuello (PL-RJ).

Segundo o projeto, esse valor será descontado do total que também poderá ser excluído da meta e do limite em 2026 dentro da mesma finalidade.

Mais informações em instantes

Assista ao vivo

Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Câmara Há 34 minutos

Câmara aprova projeto que permite ao governo ampliar gastos com defesa nacional em até R$ 3 bilhões

Texto será enviado à sanção presidencial

 Marcelo Camargo/Agência Brasil
Câmara Há 34 minutos

Projeto do governo endurece penas e amplia combate ao poder econômico de facções criminosas

Proposta está em análise na Câmara dos Deputados
Câmara Há 6 horas

Comissão debate alimentação inclusiva para pessoas com restrições alimentares

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados promove, nesta terça-feira (5), audiência pública para discutir políticas públicas v...

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 7 horas

Comissão aprova projeto que obriga operadoras a fornecer dados sobre celulares roubados

O projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

 Michel Jesus/Câmara dos Deputados
Câmara Há 8 horas

Comissão aprova incineração de drogas em até 48 horas sem necessidade de autorização judicial

Proposta segue em análise na Câmara

Senado Federal Há 9 segundos

CPMI do INSS: presidente da CBPA é preso em flagrante
Câmara Há 34 minutos

Câmara Há 34 minutos

Câmara aprova projeto que permite ao governo ampliar gastos com defesa nacional em até R$ 3 bilhões
Câmara Há 34 minutos

Projeto do governo endurece penas e amplia combate ao poder econômico de facções criminosas
Senado Federal Há 34 minutos

CPMI do INSS identifica mentiras de presidente de entidade de pescadores

Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
