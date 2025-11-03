Governo Leite apresenta Plano Rio Grande para Fórum de Líderes Locais da COP30 no Rio de Janeiro

A uma semana para o início da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30), em Belém (PA), o Rio Grande do Sul participa de uma série de agendas dentro da programação do Fórum de Líderes Locais da COP30, de 3 a 5 de novembro, no Rio de Janeiro. O governador Eduardo Leite passa a integrar as agendas a partir de terça-feira (4). Entre os compromissos previstos, estão participações do governador como palestrante em plenárias e eventos promovidos pela Climate Group, a ONU Habitat e a presidência da COP30, ocasião em que o Estado apresentará o histórico e os avanços do Plano Rio Grande , implementado após as enchentes de 2024.

O governo é representado também pela secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann. Liderado por Leite, o Plano Rio Grande é um programa de Estado criado para proteger a população, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

Organizado em parceria entre o Brasil e a organizaçãoBloomberg Philanthropies, o evento reúne centenas de prefeitos, de governadores e de líderes subnacionais para destacar soluções climáticas locais e demonstrar como cidades, Estados e regiões estão acelerando o progresso em relação às metas globais relacionadas ao clima.

Nesta segunda-feira (3/11), Marjorie participou, a convite da coalizão Under2, de um diálogo com o objetivo de fortalecer a cooperação e alinhar posicionamentos antes da conferência. “A participação do Rio Grande do Sul no Fórum de Líderes Locais da COP30 reforça o protagonismo do Estado na agenda climática. Estamos apresentando resultados concretos das nossas políticas de mitigação e adaptação, que já refletem o compromisso com a transição energética e a resiliência frente aos eventos extremos. O Estado tem avançado com planejamento, ciência e governança, demonstrando que é possível alinhar desenvolvimento econômico e proteção ambiental, com ações integradas que fortalecem o futuro sustentável do nosso território”, afirmou.

As agendas no Rio de Janeiro também contarão com reuniões bilaterais com representantes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC) e com o Consórcio Brasil Verde.

Redução das Emissões

Na quinta-feira (30/10), o governo apresentou o Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa (Iegee) . Os dados apontam uma redução de 26,8% nas emissões líquidas e de 23,1% nas emissões brutas de gases de efeito estufa (GEE) entre 2021 e 2023 no Rio Grande do Sul.

Os resultados refletem políticas públicas consistentes voltadas à mitigação e adaptação climática. As iniciativas integram o Proclima2050 e estão alinhadas à estratégia de descarbonização do governo do Estado, que busca reduzir os impactos ambientais e cumprir a meta de neutralidade de carbono até 2050.