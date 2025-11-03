Segunda, 03 de Novembro de 2025
Governo Leite apresenta Plano Rio Grande para Fórum de Líderes Locais da COP30 no Rio de Janeiro

A uma semana para o início da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30), em Belém (PA), o Rio Grande do Sul partic...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
03/11/2025 às 18h13
Governo Leite apresenta Plano Rio Grande para Fórum de Líderes Locais da COP30 no Rio de Janeiro
Secretária do Meio Ambiente, Marjorie Kauffmann, participa de diálogo internacional sobre adaptação e resiliência -Foto: Vanessa Trindade/Ascom Sema

A uma semana para o início da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30), em Belém (PA), o Rio Grande do Sul participa de uma série de agendas dentro da programação do Fórum de Líderes Locais da COP30, de 3 a 5 de novembro, no Rio de Janeiro. O governador Eduardo Leite passa a integrar as agendas a partir de terça-feira (4). Entre os compromissos previstos, estão participações do governador como palestrante em plenárias e eventos promovidos pela Climate Group, a ONU Habitat e a presidência da COP30, ocasião em que o Estado apresentará o histórico e os avanços do Plano Rio Grande , implementado após as enchentes de 2024.

O governo é representado também pela secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann. Liderado por Leite, o Plano Rio Grande é um programa de Estado criado para proteger a população, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

Organizado em parceria entre o Brasil e a organizaçãoBloomberg Philanthropies, o evento reúne centenas de prefeitos, de governadores e de líderes subnacionais para destacar soluções climáticas locais e demonstrar como cidades, Estados e regiões estão acelerando o progresso em relação às metas globais relacionadas ao clima.

Nesta segunda-feira (3/11), Marjorie participou, a convite da coalizão Under2, de um diálogo com o objetivo de fortalecer a cooperação e alinhar posicionamentos antes da conferência. “A participação do Rio Grande do Sul no Fórum de Líderes Locais da COP30 reforça o protagonismo do Estado na agenda climática. Estamos apresentando resultados concretos das nossas políticas de mitigação e adaptação, que já refletem o compromisso com a transição energética e a resiliência frente aos eventos extremos. O Estado tem avançado com planejamento, ciência e governança, demonstrando que é possível alinhar desenvolvimento econômico e proteção ambiental, com ações integradas que fortalecem o futuro sustentável do nosso território”, afirmou.

As agendas no Rio de Janeiro também contarão com reuniões bilaterais com representantes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC) e com o Consórcio Brasil Verde.

Redução das Emissões

Na quinta-feira (30/10), o governo apresentou o Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa (Iegee) . Os dados apontam uma redução de 26,8% nas emissões líquidas e de 23,1% nas emissões brutas de gases de efeito estufa (GEE) entre 2021 e 2023 no Rio Grande do Sul.

Os resultados refletem políticas públicas consistentes voltadas à mitigação e adaptação climática. As iniciativas integram o Proclima2050 e estão alinhadas à estratégia de descarbonização do governo do Estado, que busca reduzir os impactos ambientais e cumprir a meta de neutralidade de carbono até 2050.

Texto: Vanessa Trindade/Ascom Sema
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
