Veganismo visa excluir todas as formas de exploração contra os animais

No dia 1º de novembro, o mundo celebra o Dia Mundial do Veganismo, data que nasceu em 1994, pela The Vegan Society. O veganismo é uma alternativa consciente para uma alimentação saudável, ética e sustentável. A iniciativa visa excluir todas as formas de exploração e crueldade contra os animais, seja na alimentação, no vestuário ou outras esferas do consumo.





No Brasil, a tendência plant-based ganha cada vez mais força. Segundo uma pesquisa do IBOPE, encomendada pela Sociedade Vegetariana Brasileira, 14% da população já segue dietas vegetarianas ou veganas e a procura por esses sabores só cresceu. O fato de mais de 30 milhões de brasileiros terem optado por esse tipo de alimentação estabeleceu um novo desafio para restaurantes, bares e até panificadoras, que tiveram que começar a se preocupar com as opções de cardápio, divulgando com mais clareza os ingredientes utilizados nos produtos disponíveis.





“Estamos passando por um momento de mudanças de comportamento por parte da população. As pessoas estão cada vez mais conscientes sobre os alimentos que consomem e seus benefícios. Algumas pessoas aderem ao movimento por serem simpatizantes de um estilo de vida mais saudável, há também aqueles que são contra todas as formas de violência”, salienta Vininha F. Carvalho, ambientalista e editora da Revista Ecotour News & Negócios.





Segundo a nutricionista Fernanda Larralde, especializada em Nutrição Esportiva, Saúde da Mulher e Fitoterapia, as mudanças de hábitos partem de algo ainda maior. “O que leva as pessoas a mudarem o estilo de vida, principalmente em relação à alimentação está muitas vezes associada a uma ideologia, seja a preocupação com os animais e o meio ambiente, a influência de familiares, motivos religiosos ou espirituais e, em alguns casos, isso ocorre em decorrência de alguma condição clínica”, afirma.





O Brasil se posiciona como o país com a maior oferta vegana na América Latina. São mais de 2.900 locais com opções para quem segue uma alimentação baseada em vegetais. Da mesma forma, São Paulo lidera como a cidade mais vegan-friendly da região. Diferentemente da tendência da maioria dos países da América Latina, no Brasil, a categoria delivery se posiciona em segundo lugar, atrás da categoria restaurante.





“É possível se alimentar somente com alimentos de origem vegetal. Mas o acompanhamento de um especialista é importante para que haja o equilíbrio dos nutrientes essenciais, assim como complementação, caso seja necessário”, finaliza Vininha F. Carvalho.