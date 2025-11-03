Segunda, 03 de Novembro de 2025
Segmento plus size deve movimentar R$ 15 bilhões até 2027

O mercado plus size brasileiro cresce de forma consistente e deve movimentar R$ 15 bilhões até 2027, segundo a Associação Brasil Plus Size (ABPS). ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
03/11/2025 às 17h03
LumenSoft Technologies / Unsplash

O mercado de moda plus size segue em expansão no Brasil e demonstra força crescente dentro da indústria têxtil nacional. De acordo com dados da Associação Brasil Plus Size (ABPS), o setor registrou um crescimento de 75,4% nos últimos dez anos, movimentando R$ 9,6 bilhões em 2021 e com projeção de atingir R$ 15 bilhões até 2027. O avanço está diretamente relacionado às mudanças de comportamento do consumidor e à valorização da diversidade corporal no país.

Nos últimos anos, marcas, designers e consumidores têm impulsionado um novo olhar sobre a moda, voltado à representatividade e à inclusão. A ampliação das numerações, o desenvolvimento de modelagens específicas e o uso de tecidos tecnológicos fizeram com que o mercado plus size deixasse de ser um nicho para se consolidar como um dos principais vetores de crescimento do setor têxtil.

Dentro desse cenário, a moda praia ocupa papel de destaque. A demanda por peças que aliem conforto, estilo e sustentação tem crescido de forma consistente, especialmente entre o público feminino. Segundo dados da Associação Brasil Plus Size, esse movimento acompanha a valorização da diversidade corporal e o avanço da moda inclusiva no país. Itens como o maiô plus size refletem essa nova fase da moda nacional, unindo design, autoestima e funcionalidade em uma proposta sofisticada e acessível.

O relatório indica que o crescimento do setor reflete não apenas uma mudança estética, mas também comportamental e econômica. A valorização da diversidade corporal e o aumento do consumo consciente têm impulsionado novas oportunidades de negócio e fortalecido a moda nacional, tornando o mercado mais inclusivo e representativo.

Segundo a ABPS, o fortalecimento da moda plus size demonstra que a indústria da moda passa por uma reconfiguração de valores, em que a pluralidade e o bem-estar ganham espaço como pilares de desenvolvimento. O segmento se consolida, assim, como uma das áreas mais promissoras da economia da moda, com perspectivas de crescimento sustentado até o final da década.

