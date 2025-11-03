Segunda, 03 de Novembro de 2025
17°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Projeto autoriza provimento de cargos e reajustes para forças de segurança do DF

Projeto de lei do Poder Executivo altera o Orçamento de 2025 para elevar o total dos recursos para provimento de cargos das forças de segurança do ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
03/11/2025 às 16h48
Projeto autoriza provimento de cargos e reajustes para forças de segurança do DF
Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

Projeto de lei do Poder Executivo altera o Orçamento de 2025 para elevar o total dos recursos para provimento de cargos das forças de segurança do Distrito Federal (PLN 30/25). Deverão ser preenchidos cerca de 2 mil cargos.

As mudanças atingem as forças vinculadas ao Fundo Constitucional do DF, especificamente a Polícia Civil do Distrito Federal e a Polícia Militar do Distrito Federal, e foram solicitadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos também solicitou alterações em decorrência de acordo salarial firmado com as entidades representativas dos policiais e de bombeiros militares do DF.

Reajuste salarial
Segundo o ministério, o reajuste vai variar entre 19,60% e 28,40% aplicados em duas parcelas entre 2025 e 2026. O auxílio-moradia também será reajustado em duas etapas, sendo 11,5% em dezembro de 2025 e em 11,5% em janeiro de 2026.

De acordo com a mensagem que acompanha o projeto, não haverá aumento de despesa porque será feito um remanejamento dentro dos recursos do fundo constitucional e do Ministério do Planejamento e Orçamento.

O projeto será analisado pela Comissão Mista de Orçamento e, em seguida, pelo Plenário do Congresso Nacional.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Marina Ramos/Câmara dos Deputados
Câmara Há 35 minutos

Comissão aprova outorga provisória de táxi para cônjuge ou herdeiro de taxista falecido

Proposta segue em análise na Câmara dos Deputados

 Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Câmara Há 35 minutos

Projeto amplia habilitados a realizar perícia médica

O Projeto de Lei 155/25, da deputada Adriana Ventura (Novo-SP), amplia quem pode fazer perícias médicas para a concessão de benefícios previdenciár...

 Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Câmara Há 35 minutos

Comissão aprova projeto que livra pontos na CNH por parada irregular em vagas rotativas

Proposta segue em análise na Câmara dos Deputados

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 50 minutos

Comissão aprova diretrizes para acessibilidade sensorial em escolas

Proposta estimula adoção de sinais escolares mais suaves para reduzir desconforto em alunos com sensibilidade maior
Câmara Há 50 minutos

Deputado defende atualização da política nacional para pessoas com autismo; ouça

O relator da comissão especial da Câmara sobre a Política Nacional para Pessoas com Autismo, deputado Marangoni (União-SP), defendeu a atualização ...

Tenente Portela, RS
26°
Parcialmente nublado
Mín. 17° Máx. 26°
27° Sensação
2.16 km/h Vento
60% Umidade
100% (1.33mm) Chance chuva
05h42 Nascer do sol
18h54 Pôr do sol
Terça
31° 15°
Quarta
28° 17°
Quinta
28° 13°
Sexta
22° 15°
Sábado
18° 12°
Últimas notícias
Economia Há 2 minutos

Segmento plus size deve movimentar R$ 15 bilhões até 2027
Senado Federal Há 2 minutos

Paim comemora lançamento de livro dele sobre direitos humanos
Tecnologia Há 17 minutos

CORE Summit 2025 fortalece integração e inovação no SFN
Senado Federal Há 18 minutos

Comissão de Constituição e Justiça analisa recondução de Paulo Gonet à PGR
Senado Federal Há 18 minutos

CSP vota projeto que permite a estados legislarem sobre matéria penal

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,34%
Euro
R$ 6,17 -0,51%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 608,033,91 -2,23%
Ibovespa
150,227,02 pts 0.46%
Mega-Sena
Concurso 2935 (01/11/25)
09
18
28
34
38
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6868 (01/11/25)
10
17
26
33
38
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3528 (01/11/25)
01
03
05
06
07
09
10
16
18
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2843 (31/10/25)
01
05
19
24
27
30
38
43
47
52
54
57
61
62
73
74
85
92
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2880 (31/10/25)
11
15
26
32
44
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias