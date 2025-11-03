Segunda, 03 de Novembro de 2025
17°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Petrobras aprova plano de demissão voluntária para até 1,1 mil pessoas

Público-alvo são empregados já aposentados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
03/11/2025 às 15h14
Petrobras aprova plano de demissão voluntária para até 1,1 mil pessoas
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A Petrobras aprovou um plano de demissão voluntária que pode contemplar até 1,1 mil funcionários do quadro da companhia. A medida foi avalizada pelo conselho de administração da estatal e divulgada nesta segunda-feira (3). A empresa prevê que as demissões devem acontecer ao longo de 2026.

A companhia explicou que o Programa de Desligamento Voluntário (PDV) é direcionado a até 1,1 mil empregados que tenham se aposentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) antes da promulgação da Emenda Constitucional 103/2019 , em 12 de novembro de 2019 .

Mais conhecida como reforma da previdência, a emenda alterou o sistema de previdência social e estabeleceu regras de transição e disposições transitórias.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

A companhia justifica que o PDV é uma ferramenta de gestão pessoal que “oferece aos aposentados uma oportunidade de transição de carreira ao mesmo tempo que contribui para a renovação contínua e gradual dos quadros da companhia”.

No comunicado a investidores no qual anunciou a aprovação do PDV, a companhia não informa o custo do programa.

“O impacto financeiro será reconhecido nas demonstrações contábeis à medida que as adesões forem efetivadas”, explicou a Petrobras, que tem 41,7 mil empregados.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 1 hora

BC muda regras para acabar com contas bancárias fraudulentas

Cronograma de transição vai até dezembro de 2027

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo
Economia Há 6 horas

Bancos promovem mutirão para negociar dívidas bancárias em atraso

Iniciativa vai até o próximo dia 30 e envolve mais de 160 instituições
Economia Há 6 horas

Mercado financeiro reduz previsão da inflação para 4,55% no Brasil

Estimativa para o PIB é 2,16% este ano

 Créditos: Cantarino Brasileiro
Economia Há 7 horas

Pagamentos digitais avançam no Payment Anyway 2025

Evento promovido com apoio da Associação Pagos Profissionais e Empresas de Meios de Pagamentos e demais frentes reuniu líderes do setor financeiro ...

 © Joédson Alves/Agência Brasil
Economia Há 2 dias

Novas regras do saque-aniversário do FGTS entram em vigor neste sábado

Antecipações terão limite de parcelas e valor máximo por saque

Tenente Portela, RS
26°
Parcialmente nublado
Mín. 17° Máx. 26°
27° Sensação
2.16 km/h Vento
60% Umidade
100% (1.33mm) Chance chuva
05h42 Nascer do sol
18h54 Pôr do sol
Terça
31° 15°
Quarta
28° 17°
Quinta
28° 13°
Sexta
22° 15°
Sábado
18° 12°
Últimas notícias
Tecnologia Há 2 minutos

CORE Summit 2025 fortalece integração e inovação no SFN
Senado Federal Há 2 minutos

Comissão de Constituição e Justiça analisa recondução de Paulo Gonet à PGR
Senado Federal Há 3 minutos

CSP vota projeto que permite a estados legislarem sobre matéria penal
Senado Federal Há 3 minutos

Fim de punição a município sem plano de mobilidade volta à pauta da CDR
Câmara Há 3 minutos

Projeto autoriza provimento de cargos e reajustes para forças de segurança do DF

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,35%
Euro
R$ 6,17 -0,54%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 607,883,07 -2,25%
Ibovespa
150,186,67 pts 0.47%
Mega-Sena
Concurso 2935 (01/11/25)
09
18
28
34
38
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6868 (01/11/25)
10
17
26
33
38
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3528 (01/11/25)
01
03
05
06
07
09
10
16
18
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2843 (31/10/25)
01
05
19
24
27
30
38
43
47
52
54
57
61
62
73
74
85
92
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2880 (31/10/25)
11
15
26
32
44
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias