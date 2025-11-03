Conselho de Ética analisa 12 novos processos contra deputados

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados reúne-se nesta terça-feira (3), às 14h30, no plenário 11, para analisar a abertura de 12 novos processos.

Gilvan da Federal

O deputado responde a dois processos:

Na Representação (REP) 1/25 , a Mesa Diretora acusa Gilvan de quebra de decoro por ofensas à deputada licenciada Gleisi Hoffman (atual ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais) e ao deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), durante reunião da Comissão de Segurança Pública.

Em 6 de maio, Gilvan foi suspenso do mandato por três meses e já retornou às suas atividades. O conselho avalia agora o pedido de cassação do seu mandato.

Na REP 10/25 , o PT acusa Gilvan de ter incitado violência contra o presidente Lula durante reunião da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado, em maio deste ano.

André Janones

O deputado também responde a dois processos:

Na REP 8/25 , o PL acusa Janones de ter solicitado que servidores devolvessem parte de seus salários para beneficiar sua campanha.

Na REP 14/25 , o PL acusa Janones de ter postado, em suas redes sociais, ofensas graves contra o deputado Gustavo Gayer.

Lindbergh Farias

O parlamentar também responde a dois processos:

Na REP 9/25 , o Novo acusa Lindbergh de ter divulgado, em redes sociais, imputações falsas ao deputado Marcel van Hattem (Novo-RS).

Na REP 12/25 , o PL acusa Lindbergh de ter ofendido o deputado Gustavo Gayer em março deste ano e defendido sua cassação.

Kim Kataguiri

O deputado é acusado pelo Psol ( REP 21/25 ) de, em sessão do Plenário sobre o PL do Licenciamento Ambiental, ter feito ataques racistas e preconceituosos contra a deputada Célia Xakriabá (Psol-MG).

Célia Xakriabá

A deputada é acusada pelo PL ( REP 23/25 ) de, na mesma sessão, ter agredido e “avançado com uma caneta” contra o deputado Kim Kataguiri, ferindo o deputado Coronel Meira (PL-PE).

Delegado Éder Mauro

O deputado é acusado pelo PT ( REP 11/25 ) de ter agredido fisicamente um cidadão presente em reunião da Comissão de Direitos Humanos em julho deste ano.

Guilherme Boulos

O deputado é acusado pelo PL ( REP 13/25 ) de ter ofendido parlamentares da legenda durante reunião do Conselho de Ética em abril deste ano.

José Medeiros

O deputado é acusado pelo Psol ( REP 18/25 ) por falas ofensivas e discriminatórias contra o deputado Ivan Valente (Psol-SP).

Sargento Fahur

O deputado é acusado pelo Psol ( REP 20/25 ) de, durante reunião da Comissão de Segurança Pública, ter feito comentário que soou como ameaça ao deputado Pastor Henrique Vieira (Psol-RJ).