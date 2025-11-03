Comissão discute COP30 e uso da inteligência artificial na segurança alimentar

A Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados discute nesta quarta-feira (5) o uso da inteligência artificial (IA) em prol da sustentabilidade e da segurança alimentar e sua relação com a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30). A reunião será realizada no plenário 13, às 9h30.

O debate atende a pedido do deputado Vitor Lippi (PSDB-SP). Segundo ele, o objetivo é discutir como a ciência, a tecnologia e a inovação podem acelerar a transição para sistemas alimentares mais resilientes, sustentáveis e competitivos.

Vitor Lippi acrescenta que o Brasil, com apoio de instituições como a Embrapa, reúne condições para liderar essa transformação.

“A realização da COP30 em Belém, em 2025, coloca o Brasil em posição estratégica para apresentar ao mundo soluções de ponta que conciliem a produção agropecuária com metas ambientais e climáticas”, afirma.