Comissão da Câmara debate políticas públicas de incentivo à cultura nas periferias

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados realiza nesta terça-feira (5) audiência pública para discutir políticas públicas voltadas ao fomento da cultura nas periferias. A reunião será realizada no plenário 10, às 15h30.

O debate atende a pedido do deputado Alfredinho (PT-SP). Segundo ele, o objetivo é propor a criação de ações específicas que reconheçam a singularidade das expressões artísticas das periferias urbanas e rurais e garantam sua participação nas decisões do setor.

O parlamentar explica que manifestações como saraus de poesia, grupos de hip hop, grafite, teatro comunitário e literatura marginal exercem papel essencial na construção de identidades.

“As culturas periféricas representam um dos segmentos mais dinâmicos e inovadores da produção artística nacional, mas ainda enfrentam barreiras estruturais para acessar mecanismos de fomento e espaços de decisão política”, afirma.