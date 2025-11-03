Segunda, 03 de Novembro de 2025
Pagamentos digitais avançam no Payment Anyway 2025

Evento promovido com apoio da Associação Pagos Profissionais e Empresas de Meios de Pagamentos e demais frentes reuniu líderes do setor financeiro ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
03/11/2025 às 10h23
Créditos: Cantarino Brasileiro

A Associação Pagos de Empresas e Profissionais de Meios de Pagamento consolidou sua atuação como agente estratégico da transformação digital no setor financeiro durante o Fórum Payment Anyway 2025, realizado em 20 de outubro no WTC Centro de Eventos, em São Paulo. O evento, promovido pela Cantarino Brasileiro com apoio da Pagos e demais frentes, reuniu líderes de bancos, fintechs, reguladores e startups para discutir os rumos da inovação, da regulação e do comportamento de consumo em um cenário de digitalização acelerada.

Com três palcos simultâneos e oito painéis temáticos, o fórum abordou desde os avanços nos pagamentos internacionais até os desafios da segurança digital. A Associação Pagos esteve à frente de discussões cruciais, como o painel "Redefinindo os meios de pagamento no B2B", conduzido por Linconl Rocha, que destacou a baixa penetração de soluções digitais nas transações entre empresas — hoje estimada em apenas 10% de um mercado de quase R$ 6 trilhões.

"O B2B ainda é um território pouco explorado, mas com enorme potencial de transformação. A digitalização desse segmento é urgente e estratégica para o Brasil", afirmou Eduardo Abreu, vice-presidente de Novos Negócios da Visa do Brasil, durante o painel. A sessão reforçou o papel da Pagos como articuladora de soluções e tendências para um setor que demanda crédito, tecnologia e segurança.

No Palco 2, a Associação Pagos promoveu, em parceria com o Instituto de Integridade, ESG e Prevenção à Lavagem de Dinheiro (IPLD), uma sessão sobre regulação voltada às fintechs. O debate abordou os impactos das novas diretrizes do Banco Central e a necessidade de fortalecimento da infraestrutura de PLD-FTP. "A adequação regulatória é um pilar essencial para a sustentabilidade das fintechs e para a integridade do sistema financeiro", destacou Andreia Vargas, presidente do IPLD.

Segundo Luiz Carlos Pereira, diretor-executivo da Associação Pagos, o fórum reafirma a importância de espaços colaborativos para o desenvolvimento do ecossistema de pagamentos. "O Payment Anyway criou um ambiente plural e provocativo, em que inovação, eficiência e segurança caminham juntas. A Pagos tem como missão fomentar esse diálogo e apoiar seus associados na construção de soluções que gerem valor real para a sociedade".

A edição também marcou o lançamento do Anuário Brasileiro de Pagamentos 2025, desenvolvido pela Cantarino Brasileiro em parceria com a Pagos. A publicação traz uma análise da última década, com foco em inovação tecnológica, pagamentos transfronteiriços, segurança digital, inteligência artificial e os impactos da reforma tributária. Soluções como Pix, UPI, Bret e FedNow foram destacadas como marcos da evolução do setor.

De acordo com o estudo Panorama Econômico Pagos, o Pix — modelo de pagamento responsável por impulsionar a entrada de fintechs e pequenas e médias empresas no comércio digital e físico — já representa mais de 90% das transações em volume no Brasil, consolidando-se como o principal meio de pagamento. Em valor movimentado, as transferências via TED ainda lideram, com mais de 50%, enquanto o Pix responde por cerca de 40%. A tendência é de manutenção dessa liderança, impulsionada pela adoção de APIs, integração com ERPs e regulamentações como a duplicata escritural. Esse fato é reforçado no Anuário Brasileiro de Pagamentos 2025, ao destacar que, a exemplo do Pix, houve ampliação da competitividade no setor, permitindo maior diversidade e inovação no ecossistema de pagamentos.

Com uma agenda voltada à inovação e à colaboração, o Payment Anyway 2025 reforça o papel da Associação Pagos como catalisadora de mudanças no setor de pagamentos, promovendo conexões estratégicas e impulsionando o avanço tecnológico e regulatório do mercado brasileiro.

© Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo
