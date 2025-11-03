Segunda, 03 de Novembro de 2025
17°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Câmara reúne-se no fim da tarde para votar as propostas em pauta

A Câmara dos Deputados reúne-se nesta segunda-feira (3), às 18 horas, novamente com a pauta cheia. São 28 propostas sobre diversos temas: meio ambi...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
03/11/2025 às 09h22

A Câmara dos Deputados reúne-se nesta segunda-feira (3), às 18 horas, novamente com a pauta cheia. São 28 propostas sobre diversos temas: meio ambiente, direitos humanos, regulação digital, trabalho, administração pública, reforma agrária e segurança pública.

Na área de segurança, destacam-se os projetos de lei:

  • PL 4331/25, que aumenta o percentual da arrecadação das apostas esportivas destinado ao financiamento da segurança pública.
  • PL 4332/25, que define o uso e compensação financeira de bens apreendidos em crimes de drogas.
  • PL 4333/25, que altera o Código de Processo Penal para dar mais rapidez aos processos penais de prisão em flagrante.
  • PL 238/19 , que condiciona benefícios penais (como progressão de regime e livramento condicional) à coleta de material genético do preso.

Na semana passada, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que a pauta de segurança pública é um tema recorrente. "Não vamos fazer 'semana da segurança' para votar projetos de segurança. Tenho trazido projetos de segurança semanalmente."

Streaming
Outro projeto importante que pode ser votado hoje é o que prevê a cobrança da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional (Condecine) de serviços de streaming, como plataformas de vídeo sob demanda (VoD).

O tema está no Projeto de Lei 8889/17 , do deputado licenciado Paulo Teixeira (PT-SP).

O relator do texto, deputado Doutor Luizinho (PP-RJ), tem divulgado na imprensa que as alíquotas podem variar entre as plataformas de streaming e as redes sociais que compartilham vídeos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
shotsstudio/DepositPhotos
Câmara Há 3 minutos

Comissão debate mudanças na regulamentação das profissões de engenheiro, arquiteto e agrônomo

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta terça-feira (4) para discutir mudanças ...

 Michel Jesus / Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 minutos

Comissão discute COP30 e uso da inteligência artificial na segurança alimentar

A Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados discute nesta quarta-feira (5) o uso da inteligência artificial (IA) em prol d...
Câmara Há 23 minutos

Comissão debate mudanças na regulamentação das profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro-agrônomo

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta terça-feira (4) para discutir mudanças ...
Câmara Há 53 minutos

Comissão especial debate saúde e nutrição na primeira infância

O colegiado analisa uma proposta que dá prioridade a crianças de até 6 anos em direitos constitucionais

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 53 minutos

Comissão da Câmara debate políticas públicas de incentivo à cultura nas periferias

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados realiza nesta terça-feira (5) audiência pública para discutir políticas públicas voltadas ao fomento ...

Tenente Portela, RS
24°
Parcialmente nublado
Mín. 17° Máx. 26°
24° Sensação
2.18 km/h Vento
72% Umidade
100% (1.33mm) Chance chuva
05h42 Nascer do sol
18h54 Pôr do sol
Terça
31° 15°
Quarta
28° 17°
Quinta
28° 13°
Sexta
22° 15°
Sábado
18° 12°
Últimas notícias
Senado Federal Há 1 minuto

CPI do Crime Organizado será instalada nesta terça-feira
Câmara Há 2 minutos

Comissão debate mudanças na regulamentação das profissões de engenheiro, arquiteto e agrônomo
Câmara Há 2 minutos

Comissão discute COP30 e uso da inteligência artificial na segurança alimentar
Câmara Há 22 minutos

Comissão debate mudanças na regulamentação das profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro-agrônomo
Economia Há 22 minutos

Bancos promovem mutirão para negociar dívidas bancárias em atraso

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,37%
Euro
R$ 6,16 -0,67%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 611,529,68 -1,64%
Ibovespa
150,089,52 pts 0.37%
Mega-Sena
Concurso 2935 (01/11/25)
09
18
28
34
38
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6868 (01/11/25)
10
17
26
33
38
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3528 (01/11/25)
01
03
05
06
07
09
10
16
18
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2843 (31/10/25)
01
05
19
24
27
30
38
43
47
52
54
57
61
62
73
74
85
92
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2880 (31/10/25)
11
15
26
32
44
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias