Sábado, 01 de Novembro de 2025
14°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Lula inaugura ampliação do Aeroporto Internacional de Belém

Presidente também inaugurou a requalificação do Porto de Outeiro

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
01/11/2025 às 14h52

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou neste sábado (1º), em Belém, da entrega da ampliação do Aeroporto Internacional de Belém, como parte da agenda de eventos conectados à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que acontecerá no período de 10 a 21 de novembro, na capital do Pará. O presidente Lula também inaugurou a requalificação do Porto de Outeiro.

A obra de ampliação do aeroporto recebeu investimentos de cerca de R$ 450 milhões da concessionária Norte da Amazônia Airports (NOA). O novo terminal dobra a capacidade de operação de atendimento, que passa de 7,7 milhões para cerca de 13 milhões de passageiros por ano.

A área de embarque foi triplicada, novos sistemas de climatização foram instalados e também foram realizadas obras de modernização do pátio de aeronaves e do balizamento noturno. Também foram implantadas tecnologias de auxílio à navegação aérea, como os sistemas Papi e ALS, melhorando a infraestrutura operacional para pousos e decolagens.

Para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras condições que exigem ambiente controlado foi instalada uma sala multissensorial, além de novos espaços comerciais, áreas de convivência e mobiliário inspirado na cultura amazônica.

Porto

O novo Porto de Outeiro recebeu a ampliação das instalações, com a construção de 11 dolphins, a instalação de dez pontes metálicas e ampliação do píer de 261 metros para 716 metros, com capacidade de deslocamento de 80 mil toneladas, o dobro da capacidade anterior.

Considerado estratégico para a logística da Região Norte, o terminal será voltado à movimentação de granéis sólidos, líquidos e carga geral, atendendo à crescente demanda de exportação de minérios, grãos e derivados da indústria alimentícia e energética.

"As obras consolidam o distrito de Outeiro como base estratégica da logística da Região Norte e fortalecem a matriz de exportação do estado do Pará", escreveu presidente em uma rede social.

A modernização do cais inclui ainda atualização nos berços de atracação, retroárea pavimentada, pátios de armazenagem e sistema de acesso rodoviário.

O projeto, concluído em pouco mais de 6 meses após o início das obras, foi executado pela Companhia Docas do Pará (CDP), em parceria com a Itaipu Binacional, com investimento total estimado em R$ 233 milhões.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Política Há 3 horas

Projeto de Lei Antifacção: conheça os principais pontos da proposta

Texto endurece penas para participantes de organizações criminosas

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Há 8 horas

Lula inaugura obras em Belém e participa de eventos ligados à COP30

Presidente permanece na capital paraense até o dia 7 de novembro
Política Há 16 horas

Presidenta do México pede a Lula apoio para produção de etanol

Claudia Sheinbaum também demonstrou interesse em programas sociais
Política Há 21 horas

Lula assina projeto de lei Antifacção e envia ao Congresso

Proposta prevê até 30 anos de prisão para organizações criminosas

 © Joédson Alves/Agência Brasil
Política Há 1 dia

Gleisi diz que políticos de direita querem EUA intervindo no Brasil

Para ministra, governadores deveriam apoiar a PEC da Segurança Pública

Tenente Portela, RS
24°
Chuvas esparsas
Mín. 14° Máx. 24°
24° Sensação
2.32 km/h Vento
65% Umidade
100% (16.47mm) Chance chuva
05h43 Nascer do sol
18h53 Pôr do sol
Domingo
26° 16°
Segunda
25° 16°
Terça
29° 14°
Quarta
28° 17°
Quinta
27° 13°
Últimas notícias
Esportes Há 34 minutos

Brasileiras fazem final de duplas do WTA 125 de Cali, na Colômbia
Geral Há 53 minutos

Últimos corpos de pessoas assassinadas em operação no Rio deixam o IML
Política Há 1 hora

Lula inaugura ampliação do Aeroporto Internacional de Belém
Desenvolvimento Há 3 horas

Plano de Desenvolvimento Econômico impulsiona crescimento no Rio Grande do Sul, com impactos positivos em diversos setores
Política Há 3 horas

Projeto de Lei Antifacção: conheça os principais pontos da proposta

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 +0,00%
Euro
R$ 6,20 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 628,177,19 +0,67%
Ibovespa
149,540,44 pts 0.51%
Mega-Sena
Concurso 2934 (30/10/25)
09
17
23
26
33
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6867 (31/10/25)
04
05
18
19
56
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3527 (31/10/25)
02
03
04
06
07
09
13
14
15
16
17
19
20
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2843 (31/10/25)
01
05
19
24
27
30
38
43
47
52
54
57
61
62
73
74
85
92
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2880 (31/10/25)
11
15
26
32
44
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias