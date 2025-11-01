Sábado, 01 de Novembro de 2025
14°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Presidenta do México pede a Lula apoio para produção de etanol

Claudia Sheinbaum também demonstrou interesse em programas sociais

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
01/11/2025 às 00h06

Em conversa por telefone, os presidentes Lula e Claudia Sheinbaum, do México, concordaram em aprofundar parceria econômica entre os países . Inclusive, ela pediu apoio do brasileiro para obter cooperação brasileira para a produção de etanol .

Em outro momento da conversa, Claudia Sheinbaum manifestou interesse de contar com informações do Brasil sobre a implementação de programas sociais de combate à fome e à pobreza naquele país.

De acordo com o governo federal, Lula relatou à mexicana informações sobre os compromissos na Indonésia e na Malásia, e ressaltou o potencial de cooperação entre a América Latina e o Sudeste Asiático.

A presidente mexicana disse a Lula que designou a ministra Alicia Barcenas (do Meio Ambiente e Recursos Naturais) para representar o país na COP30, em Belém (PA).

“Os dois presidentes celebraram o bom momento da relação Brasil-México e concordaram em reunir-se tão logo seja possível”, divulgou o governo.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Política Há 8 horas

Lula assina projeto de lei Antifacção e envia ao Congresso

Proposta prevê até 30 anos de prisão para organizações criminosas

 © Joédson Alves/Agência Brasil
Política Há 11 horas

Gleisi diz que políticos de direita querem EUA intervindo no Brasil

Para ministra, governadores deveriam apoiar a PEC da Segurança Pública

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Política Há 1 dia

Deputados pedem investigação federal sobre megaoperação no Rio

Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro também pede federalização
Política Há 1 dia

Congresso aprova isenção do IR por tempo indeterminado

Texto será enviado para sanção do presidente Lula
Política Há 2 dias

Operação policial no Rio tem críticas e defesas de deputados federais

Parlamentares de esquerda apontam “chacina” na atuação

Tenente Portela, RS
15°
Tempo limpo
Mín. 14° Máx. 24°
15° Sensação
1.06 km/h Vento
91% Umidade
100% (16.47mm) Chance chuva
05h43 Nascer do sol
18h53 Pôr do sol
Domingo
26° 16°
Segunda
25° 16°
Terça
29° 14°
Quarta
28° 17°
Quinta
27° 13°
Últimas notícias
Esportes Há 3 horas

Tiro esportivo: Alexandre Galgani é bronze em etapa da Copa do Mundo
Direitos Humanos Há 3 horas

Em atos, movimento negro pede investigação independente de ação no Rio
Política Há 3 horas

Presidenta do México pede a Lula apoio para produção de etanol
Saúde Há 5 horas

Metanol: nove estados investigam casos de intoxicação
Justiça Há 6 horas

Moraes se reúne com prefeito do Rio na segunda-feira

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 +0,00%
Euro
R$ 6,20 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 627,513,92 +0,56%
Ibovespa
149,540,44 pts 0.51%
Mega-Sena
Concurso 2934 (30/10/25)
09
17
23
26
33
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6867 (31/10/25)
04
05
18
19
56
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3527 (31/10/25)
02
03
04
06
07
09
13
14
15
16
17
19
20
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2843 (31/10/25)
01
05
19
24
27
30
38
43
47
52
54
57
61
62
73
74
85
92
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2880 (31/10/25)
11
15
26
32
44
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias