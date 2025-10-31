Sexta, 31 de Outubro de 2025
11°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

BMG vai ressarcir cobranças indevidas de empréstimos para aposentados

Banco firmou termo de compromisso com o INSS para corrigir práticas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
31/10/2025 às 14h09
BMG vai ressarcir cobranças indevidas de empréstimos para aposentados
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) firmou um termo de compromisso com o Banco BMG S.A. para corrigir práticas relacionadas à oferta de empréstimos consignados a aposentados e pensionistas.

O acordo prevê o ressarcimento de valores cobrados indevidamente e o aprimoramento dos procedimentos de contratação e atendimento.

De acordo com nota do INSS divulgada nessa quinta-feira (30), cerca de 100 mil beneficiários terão devolvidos mais de R$ 7 milhões, que serão abatidos diretamente nas faturas.

"O termo reforça o compromisso do Banco com transparência, governança e aprimoramento contínuo da experiência do cliente, contemplando medidas voltadas à maior segurança e clareza nas contratações", diz nota do BMG.

O instituto informou que o objetivo é garantir o respeito às normas que regem o crédito consignado e proteger os direitos dos segurados.

Entre as medidas acordadas, o banco deverá ampliar o uso de videochamadas nas contratações de empréstimos e cartões consignados, realizadas tanto por correspondentes bancários quanto por agências próprias. O prazo para adoção do procedimento é de 90 dias.

As videochamadas deverão registrar a manifestação de vontade do beneficiário e esclarecer eventuais dúvidas sobre as condições do contrato.

O limite máximo de crédito também deverá ser ajustado para 1,6 vez o valor da renda mensal do benefício, conforme prevê norma do INSS. Até que os sistemas sejam adaptados, o controle será feito manualmente.

Outra determinação é a suspensão imediata da venda de seguros prestamistas ou de outros produtos atrelados aos empréstimos consignados.

O banco ainda se comprometeu a adotar ações para reduzir o número de reclamações em seus canais de atendimento, buscando maior transparência e satisfação dos clientes.

"As iniciativas refletem o propósito do Banco de fortalecer a relação institucional com o INSS, promovendo uma jornada de crédito ética, responsável e centrada no cliente, em linha com as melhores práticas de governança corporativa", informou o BMG.

O termo também estabelece que o banco não poderá compartilhar dados pessoais de beneficiários com terceiros, salvo quando houver autorização expressa do titular ou previsão legal.

O acordo tem validade por tempo indeterminado, e o descumprimento das obrigações poderá resultar em sanções ao banco.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Yandex
Economia Há 3 horas

Desenvolvimento sustentável exige compromisso com as futuras gerações

Com a ascensão das práticas sustentáveis, o interesse das empresas é aprimorar suas atividades para que possam reduzir e combater os seus impactos ...

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Há 4 horas

Desemprego no trimestre cai para menor taxa da série histórica

Número de empregados com carteira assinada chega a 39,2 milhões
Economia Há 7 horas

Pagamento das parcelas do Auxílio Gás de outubro termina nesta sexta

Beneficiários com NIS final 0 recebem R$ 108
Economia Há 19 horas

Indústrias pedem taxação de bets para financiar saúde e educação

Reivindicação é de que seja cobrado 15% do valor apostado
Economia Há 22 horas

Brasil cria 213 mil postos de trabalho em setembro, aponta Caged

Abertura de vagas caiu 15,6% na comparação com mesmo mês de 2024

Tenente Portela, RS
24°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 23°
24° Sensação
2.21 km/h Vento
51% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h44 Nascer do sol
18h52 Pôr do sol
Sábado
25° 13°
Domingo
26° 15°
Segunda
26° 17°
Terça
29° 15°
Quarta
27° 16°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 5 minutos

Acolhimento correto no luto por bebês previne piora da saúde mental
Direitos Humanos Há 5 minutos

Outubro do luto materno e parental reivindica atendimento humanizado
Cooperativismo Há 20 minutos

Sicoob Creditapiranga celebra 8 anos em Tenente Portela
Geral Há 24 minutos

Telhado na Cidade de Deus diz: "Aqui tem crianças, sonhos e famílias
Justiça Há 24 minutos

CNJ vai mapear organizações criminosas que atuam no país, diz Fachin

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 -0,03%
Euro
R$ 6,20 -0,35%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 626,051,68 +2,04%
Ibovespa
149,533,66 pts 0.51%
Mega-Sena
Concurso 2934 (30/10/25)
09
17
23
26
33
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6866 (30/10/25)
02
12
46
65
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3526 (30/10/25)
01
03
07
08
10
12
14
15
17
18
19
20
21
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2842 (29/10/25)
05
06
10
11
12
21
25
27
35
44
48
54
63
64
67
75
76
83
84
86
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2879 (29/10/25)
09
30
31
35
46
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias