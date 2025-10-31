Sexta, 31 de Outubro de 2025
11°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Desenvolvimento sustentável exige compromisso com as futuras gerações

Com a ascensão das práticas sustentáveis, o interesse das empresas é aprimorar suas atividades para que possam reduzir e combater os seus impactos ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
31/10/2025 às 13h47
Desenvolvimento sustentável exige compromisso com as futuras gerações
Yandex

As construções sustentáveis visam ser um pilar importante para a redução das emissões de CO2, contribuindo assim para a preservação do meio ambiente. Ao integrar diferentes elementos, a construção civil pode liderar o caminho para um futuro mais sustentável, garantindo que as estruturas erguidas hoje não prejudiquem as gerações futuras.

O desenvolvimento sustentável é uma agenda universal que visa construir um mundo melhor. Todos os países estão testemunhando os sérios impactos das mudanças climáticas, que provocam danos na diversidade biológica do planeta e na vida das pessoas.

“De acordo com uma estimativa, as mudanças climáticas podem destruir 9% do valor das moradias do mundo até 2050, o que equivale a 25 trilhões de dólares”, enfatiza Vininha F. Carvalho, ambientalista, economista e editora da Revista Ecotour News & Negócios.

O Acordo de Paris determinou que países desenvolvidos invistam US＄100 bilhões por ano em medidas de combate às mudanças climáticas e adaptação em países em desenvolvimento. O objetivo é reduzir as emissões de gases de efeito estufa para limitar o aumento médio da temperatura global abaixo de 2°C, ou, se possível, até 1,5°C, em relação aos níveis pré-industriais.

“As energias renováveis são fundamentais para atingir essas metas, sendo previsto que elas respondam por mais de 90% da expansão global da capacidade de eletricidade”, finaliza Vininha F. Carvalho.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Há 2 horas

BMG vai ressarcir cobranças indevidas de empréstimos para aposentados

Banco firmou termo de compromisso com o INSS para corrigir práticas

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Há 4 horas

Desemprego no trimestre cai para menor taxa da série histórica

Número de empregados com carteira assinada chega a 39,2 milhões
Economia Há 7 horas

Pagamento das parcelas do Auxílio Gás de outubro termina nesta sexta

Beneficiários com NIS final 0 recebem R$ 108
Economia Há 19 horas

Indústrias pedem taxação de bets para financiar saúde e educação

Reivindicação é de que seja cobrado 15% do valor apostado
Economia Há 22 horas

Brasil cria 213 mil postos de trabalho em setembro, aponta Caged

Abertura de vagas caiu 15,6% na comparação com mesmo mês de 2024

Tenente Portela, RS
23°
Parcialmente nublado
Mín. 11° Máx. 23°
23° Sensação
2.12 km/h Vento
49% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h44 Nascer do sol
18h52 Pôr do sol
Sábado
25° 13°
Domingo
26° 15°
Segunda
26° 17°
Terça
29° 15°
Quarta
27° 16°
Últimas notícias
Cooperativismo Há 5 minutos

Sicoob Creditapiranga celebra 8 anos em Tenente Portela
Geral Há 9 minutos

Telhado na Cidade de Deus diz: "Aqui tem crianças, sonhos e famílias
Justiça Há 9 minutos

CNJ vai mapear organizações criminosas que atuam no país, diz Fachin
Educação Há 9 minutos

Lula sanciona lei que cria o Sistema Nacional de Educação
Geral Há 9 minutos

Movimentos sociais no Maranhão fazem ato contra violência policial

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 -0,08%
Euro
R$ 6,20 -0,43%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 622,023,55 +1,43%
Ibovespa
149,445,23 pts 0.45%
Mega-Sena
Concurso 2934 (30/10/25)
09
17
23
26
33
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6866 (30/10/25)
02
12
46
65
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3526 (30/10/25)
01
03
07
08
10
12
14
15
17
18
19
20
21
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2842 (29/10/25)
05
06
10
11
12
21
25
27
35
44
48
54
63
64
67
75
76
83
84
86
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2879 (29/10/25)
09
30
31
35
46
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias