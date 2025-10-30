Brasil cria 213 mil postos de trabalho em setembro, aponta Caged

Os dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, apontam que 213.002 postos de trabalho com carteira assinada foram abertos em setembro . O indicador mede a diferença entre contratações e demissões.

Em agosto, o país tinha fechado com saldo positivo de 147.358 empregos .

A criação de empregos caiu 15,6% em relação ao mesmo mês do ano passado, pressionada pelos juros altos e pela desaceleração da economia. Em setembro de 2024, tinham sido criados 252.237 postos de trabalho, nos dados com ajuste, que consideram declarações entregues em atraso pelos empregadores.

Em relação aos meses de setembro, o total só supera o de setembro de 2023, quando foram criadas 204.720 vagas.



Setores

Na divisão por ramos de atividade, todos os cinco setores pesquisados criaram empregos formais em setembro .

Serviços: 106.606 postos Indústria (de transformação, de extração e de outros tipos): 43.095 Comércio: 36.280. Construção civil: 23.855 Agropecuária: 3.167.

Destaques

Nos serviços, a criação de empregos foi puxada pelo segmento de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, com a abertura de 52.873 postos formais. A categoria de administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais abriu 16.985 vagas.

Na indústria, o destaque positivo ficou com a indústria de transformação, que contratou 39.305 trabalhadores a mais do que demitiu. Em segundo lugar, ficou o segmento de água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação, que abriu 2.120 vagas. A indústria extrativa abriu 841 vagas em setembro

Regiões e estados

Todas as cinco regiões registraram abertura de vagas formais em setembro.

>> Veja abaixo o desempenho de cada região:

Sudeste: 80.639 postos

80.639 postos Nordeste: 72.347

72.347 Sul: 27.302

27.302 Norte: 18.151

18.151 Centro-Oeste: 14.569

Na divisão por unidades da Federação, todas registraram saldo positivo . Os destaques na criação de empregos foram São Paulo (+49.052 postos); Rio de Janeiro (+16.009) e Pernambuco (+15.602).

Os menores saldos de criação de emprego foram registrados no Acre (+845 postos); Amapá (+735) e Roraima (+295).

Acumulado

De janeiro a setembro , o Caged registrou o acumulado de vagas formais :

1.716.600 (9 meses de 2025)

1.995.164 (9 meses de 2024)

Os dados trazem ajustes, quando o Ministério do Trabalho registra declarações entregues fora do prazo pelos empregadores e retifica os dados de meses anteriores.