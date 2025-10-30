Quinta, 30 de Outubro de 2025
11°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Renan Filho participa de reunião de líderes para falar sobre nova CNH

INI-TEXTO presidente da Câmara, Hugo Motta, confirmou que o ministro dos Transportes, Renan Filho, veio para a reunião de líderes para tratar da pr...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
30/10/2025 às 11h39
INI-TEXT

O presidente da Câmara, Hugo Motta, confirmou que o ministro dos Transportes, Renan Filho, veio para a reunião de líderes para tratar da proposta da nova Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O projeto, que foi colocado em consulta pública pelo Poder Executivo, prevê inúmeras mudanças no processo atual para a obtenção do documento, como aulas práticas opcionais.

"Compreendo como uma discussão necessária, principalmente no sentido de reduzir os custos para tirar a carteira nas categorias A e B, que pode chegar a R$ 5 mil", disse o presidente. Motta afirmou que milhões de brasileiros ainda conduzem sem habilitação.

Mais de 900 mil infrações por dirigir sem CNH foram registradas em 2024. Somente até setembro deste ano, já foram quase 800 mil infrações. Em todo o Brasil, 20 milhões de pessoas dirigem sem habilitação, de acordo com a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Comissão aprova isenção de contribuição previdenciária para servidores inativos e pensionistas com doenças graves

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Comissão debate dispensa de registro no conselho profissional para professor de educação física

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados realizará, na próxima terça-feira (5), audiência pública sobre a dispensa de registro em conselhos pr...
Câmara Há 1 hora

Comissão debate implementação de política nacional de manejo do fogo

Medida foi instituída por lei em 2024

 Marcio James/Prefeitura de Manaus
Câmara Há 2 horas

Comissão debate preservação de acervos e coleções culturais e científicas

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados realizará, na terça-feira (4), audiência pública para discutir o Projeto de Lei 1060/25 e a preservaç...

 Antônio Cruz/Agência Brasil
Câmara Há 2 horas

Congresso abre sessão para votar autorização permanente para reduzir Imposto de Renda; acompanhe

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, abriu há pouco a sessão conjunta do Congresso Nacional para votar o projeto que trata das regras de valida...

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 11° Máx. 20°
18° Sensação
2.01 km/h Vento
67% Umidade
20% (0.11mm) Chance chuva
05h45 Nascer do sol
18h51 Pôr do sol
Sexta
24° 10°
Sábado
27° 13°
Domingo
27° 16°
Segunda
27° 17°
Terça
27° 13°
Últimas notícias
Tecnologia Há 15 minutos

Aplicativos fortalecem a relação entre marcas e consumidores no e-commerce
Senado Federal Há 15 minutos

Girão vê inércia do governo Lula na operação do Rio e alerta para a segurança do Ceará
Senado Federal Há 15 minutos

Congresso aprova crédito para turismo e convocação de aprovados na polícia do DF
Geral Há 15 minutos

PF apura desvio de mais de R$ 813 milhões em transferência PIX
Esportes Há 15 minutos

Edival Pontes, o Netinho, é vice-campeão mundial de taekwondo na China

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari DORNELES E A TRILHADEIRA DO CARTEADO
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 +0,52%
Euro
R$ 6,22 +0,16%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 616,685,56 -3,14%
Ibovespa
149,164,40 pts 0.36%
Mega-Sena
Concurso 2933 (28/10/25)
01
18
22
42
48
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6865 (29/10/25)
29
42
55
71
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3525 (29/10/25)
01
02
03
07
10
11
14
15
16
17
18
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2842 (29/10/25)
05
06
10
11
12
21
25
27
35
44
48
54
63
64
67
75
76
83
84
86
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2879 (29/10/25)
09
30
31
35
46
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias